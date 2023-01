Películas de Netflix para ver el 1ero de enero

Los días luego del fin de año suelen ser muy lentos, en especial el 1ero de enero. Por eso te dejamos una lista con las mejores películas de Netflix para no morir de aburrimiento.

Lo más reciente

Si no tuviste el tiempo para ver lo último de Netflix aquí te dejamos una lista para que te actualices.

Glass Onion

Según Deadline, esta es una de las películas más emocionantes, divertidas y agradables del año. Glass Onion es una comedia de misterio que los mantendrá con mucha atención a lo largo de la película. Cuenta con una gran actuación de Daniel Craig que hará que quieras convertirte en un detective. La historia nos cuenta que un multimillonario tecnológico invita a sus amigos a una escapada a su isla griega privada. Cuando alguien aparece muerto, el detective Benoit Blanc se hace cargo del caso.

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Por fin llegó la tan esperada versión 2022 de Matilda. En este largo metraje veremos a la ganadora del Óscar Emma Thompson interpretando a una directora abusiva. esta película está en un formato de musical en el que estamos seguro que atrapará a más de uno y claro que sí, recordará la infancia de muchos.

Pinocho de Guillermo del Toro

A pesar de que se presenta a Pinocho como el niño de madera, esta versión de Guillermo del Toro es muy distinta a la historia de Disney. Netflix presenta una historia de una marioneta que cobra vida en la Italia fascista, por lo que presenta un enfoque interesante y nada tradicional para una película que tiene una versión en dibujos animados.

Películas navideñas

Aunque ya pasó navidad estas películas son excelentes para pasar el rato por su ligereza y simplicidad. Además sabemos que en esta fecha tenemos el espíritu navideño intacto:

Klaus

Esta es una de las mejores películas navideñas que tiene Netflix, es de dibujos animados y al principio parece la típica película de navidad, pero a medida que va avanzando mostrará a un pueblo donde la navidad no ha estado presente últimamente. Si quieres pasar un rato excelente esta película es la ideal. Obvio no te contaremos más para no hacer spoiler.

Navidad de Golpe

Esta divertida película de navidad marca el regreso de Lindsay Lohan a las comedias románticas navideñas. Aquí veremos la historia de una heredera caprichosa que sufre amnesia tras un accidente de esquí queda al cuidado del dueño de un albergue y su hija. Es una película familiar en la cual Lohan mostrará una actuación ligera y muy cómica. Esta cinta es una de las apuestas fuertes de Netflix.

Ahora es noticia: Gorillaz realizó un concierto público de realidad aumentada en el Time Squares

Shrek Ogrorisa la Navidad

¿A quién no le gusta Shrek? si quieres reír a carcajadas este 1ero de enero, esta película es para ti. A pesar de ser una película del 2008 es excelente para pasar el rato. Esta vez el ogro más famoso del cine trata de entrar en el espíritu de la navidad. Después de prometer a Fiona y a los niños una navidad que recordarán. Pero cuando cree que tiene todo listo para su tranquila navidad familiar, todo cambia.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.