Digitel aumenta de precios sus planes y paquetes de datos

La compañía de telefonía móvil Digitel ha anunciado un nuevo ajuste de tarifas en sus planes, así como también ha presentado un nuevo plan con más datos de navegación para sus clientes. Los detalles de los nuevos planes y paquetes de datos están disponibles en la plataforma de autogestión en línea de Digitel a partir del día de hoy.Los usuarios de Digitel ahora pueden elegir entre tres opciones de planes. El primer plan, llamado Inteligente Plus 2 GB, ofrece 2 GB de datos de navegación. El segundo plan, llamado Inteligente Plus 1.1 GB, ofrece 1.1 GB de datos. Finalmente, el tercer plan, llamado Radicall Plus, el cual no ofrece datos de navegación y por ende se consume el cupo en saldo disponible.Precio de los planes digitel – enero 2023Inteligente Plus 2 GB: Bs. 32,77

Plan Inteligente plus 2 GB – Enero 2023

Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 18,02

Plan Inteligente plus 1.1 GB — Enero 2023

Plan Radicall Plus – Enero 2023

Estos planes tienen una fecha de marcaje correspondiente al mes de enero 2023 y se pueden consultar fácilmente en la plataforma en línea de Digitel. Además, Digitel ha anunciado que está trabajando en la implementación de nuevas características y servicios adicionales para mejorar la experiencia de sus clientes.Los cambios en las tarifas y la introducción del nuevo plan con más datos de navegación demuestran la dedicación de Digitel a ofrecer opciones atractivas y asequibles a sus clientes. La compañía ha sido el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en el mercado venezolano durante muchos años y sigue trabajando para mejorar y expandir su oferta.Los usuarios pueden esperar más novedades y mejoras en el futuro, mientras que la compañía se esfuerza por mantenerse a la vanguardia en el mercado de las telecomunicaciones. Los consumidores tienen muchas opciones en el mercado actual y Digitel está comprometida a ser una de las mejores opciones disponibles para ellos.Nuevas tarifas de paquetes de datos digitel – enero 2023Los paquetes de datos de Digitel también han experimentado un aumento de precio en Enero 2023. Los precios de los paquetes de datos son los siguientes:Paquete de datos 8 GB: Bs. 150,80Paquete de datos 15 GB: Bs. 282,75Paquete de datos 20 GB: Bs. 377,00Paquete de datos 30 GB: Bs. 565,49Paquete de datos 50 GB: Bs. 942,49Paquete de datos 80 GB: Bs. 1507,98Paquete de datos 100 GB: Bs. 1884,98Paquete de datos 150 GB: Bs. 2827,47Además, la empresa ha implementado nuevos servicios de datos y ha puesto a disposición de sus usuarios la activación de la E-SIM (SIM virtual) en los dispositivos compatibles. La E-SIM permite a los clientes cambiar su perfil en línea sin tener que reemplazar la tarjeta SIM y está diseñada para manejar varias líneas en un solo dispositivo independientemente del operador. Está disponible para usuarios prepago y pospago, tanto nuevos como existentes, siempre y cuando cuenten con un dispositivo con capacidad E-SIM en las bandas 3 (1800 MHz) y 8 (900 MHz) para 4G LTE.Únete a nuestras redes sociales para tener toda la información al momento:



Por: Arepa tecnologica

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2023-01-03 18:00:02

Fuente