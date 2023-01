En la AN-2015 no hubo claridad sobre asistencia de diputados

2022 fue el segundo año consecutivo en el que no fueron publicadas las asistencias a las sesiones de la AN de 2015. Algunos diputados fueron oradores habituales y otros reaparecieron durante el debate sobre el futuro del interinato. Hasta el 13 de diciembre, este Parlamento sesionó 40 veces

El 5 de enero de 2023 corresponde que se juramente una nueva directiva para la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada exclusivamente por opositores a Nicolás Maduro y que ha extendido su propia vigencia desde 2021. Desde 2019, Juan Guaidó ha ocupado la presidencia de esa instancia, sumando cuatro años en el cargo que antes rotó por las cabezas de otros partidos (Henry Ramos, Julio Borges y Omar Barboza respectivamente).

Guaidó, continúe o no al frente de ese parlamento, ya no será «presidente encargado» del país, por decisión de la mayoría de diputados tomada el 30 de diciembre luego de una maratónica sesión al cierre del año 2022.

Esa sesión respondió a la solicitud del pasado 13 de diciembre hecha por José Trujillo (AD) de mantenerse en sesión permanente durante el segundo receso legislativo de 2022. “Hoy sería la última sesión de la Comisión Delegada, quisiera que esta honorable Asamblea Nacional, se mantuviera en sesión permanente, en vista de los acontecimientos que viven el país, y de esa manera, no cerrar las sesiones y mantenerlas abiertas para cualquier punto de importancia de la nación, se presente en los próximos días”, planteó Trujillo.

No obstante, según el artículo 53 del Reglamento de Interior y Debates de la AN, durante el receso funciona la Comisión Delegada que es la misma instancia que activó el Parlamento, desde enero de 2021, para extender su permanencia.

Hasta el 13 de diciembre de 2021, la AN de 2015 sesionó 40 veces, dos de las cuales fueron en plenaria y 38 en Comisión Delegada.

En este texto, TalCual se refiere a los temas sobre los que se hizo foco durante el 2022 un Parlamento limitado para sancionar leyes y al que incluso desde 2016 el Tribunal Supremo de Justicia le anuló varios instrumentos legales.

Agenda en la AN

Dentro de los temas que fueron objeto de debate en la AN figuran la situación de los derechos humanos en el país, los informes producidos por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y los casos de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI); asimismo la devaluación del bolívar, los ataques a la libertad de expresión y el cierre de emisoras de radio; la situación de los profesores universitarios; y la Mesa de Negociación y Diálogo en México.

Otros aspectos incluidos en la agenda se refirieron a la crisis migratoria y la situación de los migrantes venezolanos, los presos políticos, la emergencia causada por las lluvias; la restauración de las relaciones de Venezuela con Colombia; y la disputa por el Esequibo.

En los aspectos sobre los que disertó en la AN opositora también figuran la destrucción de Pdvsa y los derrames petroleros, los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos; la crisis eléctrica; la situación de los pueblos indígenas, el respaldo del expresidente Iván Duque a la lucha democrática; el instructivo de la Onapre, y la guerra en Ucrania.

También la «revolución judicial» anunciada desde el gobierno de Maduro, los informes sobre Monómeros y el control de los activos, la participación de Nicolás Maduro como garante en las negociaciones de paz del ELN y la situación de las universidades autonómas.

En los debates online realizados por la Asamblea Nacional (AN) de 2015, la lista de oradores se repitió con frecuencia durante 2022, a algunos de ellos se les puede considerar como oradores habituales, mientras otros, la mayoría, aparecieron esporádicamente y en temas puntuales.

«La frecuencia en los derechos de palabras de algunos diputados refleja la situación de los partidos que hacen vida en la AN», señala un diputado consultado para este texto y que se acogió a la versión off the record.

Desde la extensión de la continuidad de la AN, en enero de 2021, no ha sido fácil para los medios de comunicación que cubren la fuente legislativa tener claridad sobre el número exacto y los nombres de los dirigentes políticos que se siguen asumiendo como diputados. 2022 fue el segundo año consecutivo en el que no fueron publicadas las asistencias a las sesiones de la AN.

Es así como fue llamativo escuchar a varios de estos representantes votar (como se aprecia en el link) en la sesión, del 22 de diciembre, en la que se aprobó en primera discusión el proyecto de reforma del Estatuto que Rige la Transición, cuando desde hace más de un año no aparecían.

Créditos aprobados

El 3 de marzo de 2022, la Comisión Delegada de la AN aprobó el traspaso de crédito presupuestario por 50 millones 597 mil 148 dólares americanos con 47 centavos, destinados al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital.

Asimismo, en noviembre, el Parlamento opositor autorizó a la Procuraduría Especial, a cargo del abogado Enrique Sánchez Falcón, para pagar honorarios profesionales por el litigio de Conocco-Philips en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En diciembre, fueron autorizados $ 1,9 millones para la defensa del oro en Inglaterra.

Monómeros en la AN

En noviembre de 2021, el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, rechazó el Acuerdo aprobado por el Parlamento en el que algunas fracciones políticas respaldaron el informe emitido por la Comisión Investigadora de los hechos sucedidos en Monómeros Colombo Venezolanos S.A. con sede en Barranquilla.

Argumentó que el informe no permitía conocer a los verdaderos responsables de las malas prácticas al encubrir a los potenciales culpables de posibles hechos de corrupción en la gestión de la empresa, y anunció la reanudación de las investigaciones.

En julio de 2022, la Comisión de Contraloría aprobó, con el voto de 7 diputados, el informe sobre las irregularidades perpetradas por funcionarios públicos, titulares de las gerencias en las empresas Pequiven-Monómeros, bajo control del Gobierno Interino y la AN a partir del año 2019.

Tras la asunción al poder del presidente Gustavo Petro, en Colombia, el gobierno de Maduro recuperó el control de Monómeros.

Sobre el Procurador Especial

En julio de 2022, el procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, ofreció una rueda de prensa virtual en la que hizo una suerte de rendición de cuentas de su gestión.

El abogado lamentó que la presentación del balance de su despacho no se hiciera en un acto especial ante la Comisión Delegada.

«Ya rendir cuentas ha sido una constante de la Procuraduría. Rendimos cuentas en julio de 2021, rendimos cuenta ante la AN y ante el Consejo de Contraloría. En marzo de este año, se le solicitó a la Comisión Delegada una rendición de cuentas, pedimos que se establecieran los protocolos y no se hizo lo quería la Procuraduría Especial que era una rendición de cuentas mensual», expresó.

Dijo que la diatriba política impidió la aprobación de recursos para el funcionamiento de la Procuraduría Especial.

«Las cosas hay que llamarlas por su nombres. Hay un actor político que claramente ha mantenido una actitud de obstrucción de la labor de la Procuraduría, e incluso se han negado en algunos casos en que hemos pedido colaboración para cosas concreta y hablo de Primero Justicia (PJ)», puntualizó.

