Perú | MTC declara nulidad del contrato de supervisión de la obra Puente Tarata

Órgano adscrito al MTC encontró que el consorcio ganador presentó información inexacta en el proceso de selección.

Provías Descentralizado, órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró la nulidad del contrato del servicio de supervisión de la obra: Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín.

Se trata del procedimiento de selección correspondiente Contrato N° 056-2021-MTC/21 suscrito entre Provias Descentralizado y el Consorcio Supervisor Tarata por un monto de S/.14.451 millones.

En el marco de la lucha contra la corrupción, la resolución también dispone el procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de que, como organismo técnico especializado determine las infracciones y sanciones administrativas que correspondan contra quienes resulten responsables.

Esta decisión obedece a que, en una acción de control de oficio, posterior a la adjudicación de la buena pro, la Oficina de Control Institucional advirtió que el consorcio ganador presentó de manera incompleta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato.

El consorcio no presentó documentación que permitía validar la experiencia profesional del personal extranjero, a fin de poder ejercer la profesión dentro del territorio nacional, en concordancia con la normativa que regula el ejercicio profesional en el Perú; y no se habría cumplido con presentar la declaración jurada respecto al consorcio adjudicado sobre si los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, sanción administrativa o en proceso, como parte de la totalidad de los documentos exigidos por las Bases Integradas respectivas.

Asimismo, se evidenció que el consorcio no cumplió con entregar una carta fianza en calidad de garantía de fiel cumplimiento de contrato, a efecto de cumplir con lo previsto en las bases del concurso público. Por el contrario, se acogió indebidamente a un beneficio, para el cuál no se encontraba legalmente habilitado.

Otra irregularidad cometida por el Consorcio Supervisor Tarata es la presentación de información inexacta en su Promesa de Consorcio y Contrato de Consorcio al consignar una dirección que no le pertenece.

El MTC y Provías Descentralizado reafirman su compromiso de trabajar con transparencia y respeto por el cumplimiento de las normas en todos los procesos de licitación a fin de salvaguardar los intereses del Estado y devolver la confianza a la ciudadanía.