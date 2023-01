Perú | PNP: “Somos promotores de valores que rechazan la violencia”

PNP a críticos de «marcha por la paz»

La Policía NacionaL (PNP), a través de un comunicado, respondió a los personajes que criticaron la Marcha por la Paz calificándola de inconstitucional. Ante ello, la entidad mencionó que, dentro de sus funciones, está promover la paz, sin tintes políticos.

Sin embargo, la institución resaltó que no participarán de la manifestación para evitar malos entendidos.

«La Policía Nacional del Perú tiene entre sus funciones, la de prevenir los delitos. A través de la Dirseiu que promueve de forma permanente actividades públicas que coadyuvan a la convivencia pacífica», comentó.

Mucho más específico, la Policía Nacional citó el Art. 195 del D.S. N° 026-2017-IN, Reglamento del D.L. N° 1267 Ley de La Policía Nacional del Perú. En el mismo se menciona que, «entre sus funciones, la de prevenir los delitos; en ese sentido, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana promueve en forma permanente actividades públicas que coadyuvan a la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional».

En ese sentido, la entidad rechaza algún tinte político, pues su única función es la de masificar el mensaje de unión y paz entre peruanos, que cada vez parece más distante.

Como mensaje final, la Policía Nacional renovó su compromiso de garantizar el orden interno en el territorio nacional. Por ello buscan promover la cultura de paz con respeto a los derechos fundamentales y libertades constitucionales.

Leer también: Ministro del Interior recorre el sur del país

La PNP y FF.AA. desplegaron unidades a nivel nacional ante reinicio de protestas. El ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a Arequipa y Puno para coordinar con regiones policiales y autoridades las acciones de «orden interno».

El titular del Mininter se desplazó a Arequipa y Puno. En la primera región, se reunió con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Ciro Alejo. Durante la reunión, se articularon «las medidas legales que se podrían requerir ante posibles acciones de violencia» durante las movilizaciones.

Posteriormente, acompañado por el viceministro de Orden Interno, Néstor Zegarra Silva, el ministro Rojas se reunió con el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, a fin de «analizar los acontecimientos que vienen ocurriendo en el sur del país» desde diciembre pasado.

Finalmente, el representante del Poder Ejecutivo conversó con el jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, General PNP Miguel Cayetano Cuadros, además de coroneles y comisarios, para «asegurar las condiciones necesarias» para que las movilizaciones anunciadas «se lleven a cabo de manera pacífica y sin enfrentamientos».

The post PNP: “Somos promotores de valores que rechazan la violencia” appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redactor web23

Fecha de publicación: 2023-01-03 02:05:28

Fuente