Polémica: Netflix canceló “1899” tras su primera temporada

Terribles noticias para los fanáticos de las series de misterio, suspenso y ciencia ficción. “1899”, la nueva serie de los creadores de la exitosa “Dark”, no será renovada para una segunda temporada. Su historia quedará inconclusa tras una interesante y complicada primera temporada.

Baran bo Odar y Jantje Friese han anunciado en redes sociales que la serie no será renovada. No dan detalles ni motivos de por qué ha sido cancelada por Netflix, pero sí lamentan no poder continuar la historia y agradecen a los fanáticos por su apoyo. Originalmente, los creadores tenían planes para un total de 3 temporadas para “1899”, misma cantidad de temporadas que tuvo “Dark”.

“Con mucho pesar tenemos que decirles que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado finalizar este viaje increíble con una segunda y una tercera temporada, como lo hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como las tienes planeadas. Así es la vida. Sabemos que esto será una decepción para millones de fanáticos en el mundo, pero queremos agradecerles de corazón que hayan sido parte de esta maravillosa aventura. Los amamos. Nunca lo olviden”, escribió Baran bo Odar en Instagram.

Desde el estreno de la serie en noviembre de 2022, bo Odar ha compartido buenas críticas que ha recibido la serie y el hecho de que durante semanas se ha mantenido entre las 10 series más vistas de Netflix en múltiples lugares del mundo. Se desconocen los motivos exactos de su cancelación, y es muy probable que nunca sepamos por qué no regresará para una temporada 2.

Con información de La Patilla