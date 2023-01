una pesadilla que se repite por falta de gasolina

1516416

Luciano Aponte revivió episodios que les hicieron recordar los últimos meses del año 2021. La noche del 2 de enero pernoctó en una cola para surtir su vehículo de gasolina al día siguiente. Se había prometido no hacerlo más, pero una cita médica lo obligó a olvidar ese juramento.

Aponte durmió dentro de su vehículo en las adyacencias de la estación de servicio Romano en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Junto a él lo hicieron otros conductores que también necesitaban llenar el tanque de su automóvil. Todos coincidieron en que es complicado echar gasolina en las bombas subsidiadas a principios de 2023, tal y como sucedió las últimas semanas de diciembre de 2022.

“Terminé el año con el tanque de mi carro vacío y lo inicié igual. En las estaciones de servicio que visité me indicaron que había retraso en el envío de las gandolas de Pdvsa desde las refinerías por falta de producción”, indicó Aponte, quien surtió su camioneta Explorer a las diez de la mañana de este 3 de enero.

Oriente | Conductora sobre colas por gasolina: «Nos están cansando para luego anunciar la dolarización»

En las estaciones de servicio de la subregión Guarenas-Guatire y de los Altos Mirandinos se vive una situación similar a la registrada en los Valles del Tuy. En las gasolineras con combustible subsidiado se observan largas colas y las que están vacías es porque no tienen gasolina.

Menos cantidad de vehículos se nota en las bombas que venden el combustible a precio internacional. “Demoré cinco minutos en cola”, aseguró Jonatan Castro, al salir de la B.P. ubicada a la entrada de la ciudad de Charallave en los Valles del Tuy este 3 de enero.

Sin embargo, para Josué Pérez echar gasolina a $0,50 el litro no es una posibilidad. “Los gastos de diciembre lo dejan a uno limpio y mi realidad es que no tengo cómo pagar el combustible a ese precio, así que no me queda otra opción que hacer cola las horas que sean necesarias”, indicó a El Pitazo mientras esperaba su turno en la estación de servicio Arichuna en Charallave.

Pérez señaló que los comentarios que se escuchan en las gasolineras es que no habrá más combustible subsidiado. “Yo no creo que eso ocurra, aunque a veces el Gobierno termina sorprendiendo con sus decisiones. O quizás me niego a creerlo, porque, en mi caso, sería usar el carro solo para emergencias”, manifestó.

Cronograma para surtir gasolina subsidiada entre el #2Ene y el #8Ene

Rosanna BattistelliVista_1

Rosanna BattistelliVista_1