Viaje en el Metro de Caracas subirá a 2 bolívares desde el #7Ene

Caracas.– El aumento en 100% del viaje dentro de los sistemas Metro de Caracas e Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) de los Valles del Tuy entrará en vigencia el 7 de enero, según confirmaron operadores del servicio a El Pitazo.

Con este incremento, cada pasaje pasará de uno a dos bolívares, según establece la Gaceta Oficial número 42.534 con fecha 26 de diciembre de 2022, donde también se anuncia el aumento de la tarifa del pasaje mínimo.

La medida también incluye a los sistemas de Metrobus, Metro Los Teques, Metro de Valencia y Metro de Maracaibo. Fue anunciada la última semana del mes de diciembre y aún no comienza a aplicarse en las rutas del transporte subterráneo: Metro de Caracas e IFE de los Valles del Tuy, según pudo comprobar El Pitazo en un recorrido.

“Si van a aumentar para mejorar, vale la pena, porque estos servicios cada vez están peor”, dijo la usuaria Carolina Higuera.

El último aumento del pasaje en este servicio fue el 22 de octubre del 2022, cuando pasó a un bolívar, es decir, en menos de tres meses se registra otro incremento.

Los usuarios que frecuentan el servicio denunciaron que uno de los problemas a la hora de ingresar al Metro de Caracas es la falta de operadores que recarguen o vendan tarjetas, lo que limita el uso de este sistema de transporte, porque los milicianos y personal a cargo en las entradas les impiden el acceso a quienes no tengan el dispositivo para cancelar.

“¿Cómo es posible que le impidan el acceso a la gente que no tiene tarjeta cuando ellos no la están vendiendo?”, se preguntó el transeúnte Roberto López, después de que le impidieran el ingreso a una señora de la tercera edad en los torniquetes del Metro de Agua Salud por no tener una tarjeta del sistema del transporte.

Asimismo, algunos usuarios indican que también hay estaciones donde no cobran y se encuentran con libre acceso.

“Hay estaciones donde no te dejan entrar, pero hay otras libres, así que uno no entiende a qué están jugando. Deben hacer las cosas bien, si van a cobrar háganlo en todas las estaciones porque este servicio necesita que le hagan muchos arreglos”, comentó la administradora Marisela Villalobos en su paso por la estación Chacaíto.

El incremento se da justo cuando el Ministerio de Transporte realiza trabajos de rehabilitación en varias estaciones del Metro de Caracas, que incluyen cambio de luminarias, reposición de gomas de algunos de sus pisos, el reemplazo de los identificadores, entre otras labores.

Otros consultados se quejaron de que los trabajos de rehabilitación se hagan en presencia de los transeúntes porque suelen desprenderse polvo, agua u olores fuertes de pintura o pegamento, lo que puede ocasionar estornudos y alergias. Asimismo, rechazaron que gran parte de las salidas esté cerrada mientras realizan estas labores.

