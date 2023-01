▷ Falime Hernández: Gobierno mantiene paralizada discusión de contrato a los educadores #4Dic

Ni siquiera porque el quince de este mes se celebra, desde 1932 el día del maestro en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido interés en discutir el contrato colectivo con los educadores, paralizado, prácticamente, desde mediados del año pasado.

Falime Hernández, educador, abogado y presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined) declaró a El Impulso que los sindicatos y las coaliciones regionales tienen que activarse para seguir presionando.

Hasta ahora no hay contacto con las autoridades de la Educación, afirmó. Algunos directivos de la federaciones que han tratado de comunicarse con ellos, no han podido. Y, en consecuencia, no aparecen, no dan la cara, ni tampoco han demostrado tener interés en continuar las discusiones.

Queda de parte de los educadores cómo se van a organizar y cómo van a direccionar el reclamo, manifestó. La comisión que representa a los gremios no ha podido hablar con la ministra de Educación.

Se espera que el martes de la próxima semana se reúnan los directivos de las federaciones para trazar un plan, destinado a ejercer presión para que la conversaciones se reanuden, lo más pronto posible, porque la situación de los educadores es crítica económicamente, dijo Hernández.