▷ Luis Vicente León: Cambios en el sector político venezolano hay que verlos como una oportunidad hacia el futuro #3Dic

Lo que ha ocurrido en el sector político venezolano, en las últimas semanas, hay que verlo como una oportunidad hacia el futuro, afirma el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien advierte que se trata de un problema político, donde los mismos actores que dieron origen al interinato, hoy utilizando su mayoría para eliminarlo.

Estima que hay “mucho ruido” en torno a ese proceso, es muy prematuro fijar posición, y cree que es necesario que baje un poco la marea, y el ruido, que es natural, porque se está tomando una decisión que es polémica y compleja y que muchos interpretan de diferentes maneras y como siempre en la política, hay que ver con mucho cuidado.

“Mi interpretación básica, es que hay una decisión claramente mayoritaria de la Asamblea Nacional, para provocar un cambio en la estrategia que hasta ahora se ha seguido y que definitivamente, no ha alcanzado el objetivo que inicialmente se planteó; si eso es justificable o no, o es legal en estos procesos, es una historia distinta, pero en la práctica, el nombramiento del gobierno interino, igual que su eliminación , han sido decisiones políticas, mucho más que decisiones jurídicas; por lo tanto es necesario entender que estas son decisiones políticas buscando alinear una estrategia política frente al gobierno de Maduro, buscando el fortalecimiento de la oposición y su lucha en el futuro, buscando incluso la capacidad de generar las negociaciones que sean necesarias, incluso con su enemigo, pero que permitan, primero resolver problemas específicos de la gente para que esta no se desconecte de la oposición, que hasta ahora no ha sido el artífice ni del problema, porque es evidente que los problemas son responsabilidad del gobierno, pero tampoco de las soluciones, porque ni políticamente no lo ha logrado ni tampoco ha sido muy fácil para la misma oposición, generar la dinámica de negociación que resuelven los problemas específicos de la gente, independientemente de que no se puedan resolver a corto plazo, el problema político persiste”, asegura el analista.

Advierte que si tu no logras resolver el problema del cambio de Gobierno en el ámbito de la democracia, y por otro lado te conviertes en un actor que bloquea cualquier intento de negociación para resolver problemas sociales y te quedas pegado en el concepto de cambio de gobierno, que la gente no cree que puedas lograr en el corto o mediano plazo, se desconectan y es un poco lo que ha ocurrido con este proceso.

“Entonces es claro, que la oposición necesita un cambio, porque lo que ha hecho hasta ahora no funciona, que repetir lo mismo, te llevará el mismo lado y entonces, la mayoría muy contundente del alto nivel coincidió en ese proceso, tu lo puede atacar, inculpar, insultar, que es un poco lo que termina ocurriendo típicamente en una sociedad polarizada y ni siquiera estoy retando algunas razones que podrían tener validez desde el punto de vista de la técnica, pero lo que estoy diciendo es que es una decisión política y si el gobierno interino no ha logrado mantener una mayoría y una unidad dentro de la oposición, si tu no buscas cambios, se va a repetir el problema, entonces más allá del debate jurídico que yo no puedo dar, ni quiero dar, el debate es político y en política es obvio, que una mayoría contundente de los actores que hay que, por cierto validaron, nombraron y respaldaron a ese gobierno interino, hoy sienten que hay que cambiar y; segundo, desde el punto de vista de las mayorías de la población, también habrá que esperar que tengan las esperanzas de cambio, las esperanzas en las instituciones y si tu no renuevas una estrategia que no puede ser solamente secar Guaidó o quitar el gobierno interino, eso al final es una operación simplista del asunto, hay que buscar unos mecanismos mucho más severos que te permitan reconectar la esperanza de la población y no se reconecta porque estos saquen a Guaidó, se reconectan porque tu hagas un planteamiento inteligente, racional, motivador y emocional que haga pensar que sí se puede y esa parte, aún está pendiente”, señala Luis Vicente León.

Admite que uno si sabe que se están produciendo cambios, a lo mejor son cambios buenos o a lo mejor son cambios inútiles, eso lo veremos en el tiempo.

“Pero lo que si es claro es que la misma institucionalidad que puso al gobierno interino , aun cuando se pueda decir que es un tema más jurídico, que ese gobierno no fue nombrado por la Asamblea, sino que le correspondía por ley, la realidad es que el sistema político que te lo permitió, es el mismo sistema político que lo está retirando, y si no se tiene el soporte, la articulación política, si no logras representar ni a la población, porque el nivel de respaldo de la población es ínfimo, ni del sector político opositor, evidentemente con esta votación muestra que está completamente contrario a ti, la verdad es que tu capacidad, más allá de la jurídica, tu legitimidad de ejecución está comprometida”.

Ver los hechos como una oportunidad

Luis Vicente León afirma estos últimos acontecimientos que han ocurrido en el sector político venezolano, hay que verlo como una oportunidad hacia el futuro, entender que esto es una oportunidad de cambio, que más allá de que hay elementos negativos en este proceso, “se tienen que convertir estas decisiones en una nueva oportunidad, en la consolidación de la unión, de unificación opositora alrededor de una propuesta, y sobre todo una vía, para abrir espacios a las negociaciones políticas que sin son indispensables, incluso para la definición de una elección en mejores condiciones en el futuro” .