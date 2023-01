Bad Bunny se las cantó a sus seguidores: “Sin c0j0n3s me tiene”

Luego del revuelo que causó el cantante puertorriqueño Bad Bunny, posterior a que tuviera una acción bastante desagradable para una fanática, el hombre envió un contundente mensaje en su perfil de Twitter.

El intérprete de Me porto bonito dejó claro tratará a las personas de la misma manera en la que se la hagan a él: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto.

“Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #S1NC 0J0N3SM3T13N3”, concluyó Bad Bunny en sus tajantes palabras.

Cabe destacar que el reguetonero se encontraba por las calles de República Dominicana cuando una fanática enamorada, se emocionó al tener al artista tan cerca y su reacción no fue más que terminar de estar a su lado para grabarse con él mientras caminaban e incluso, él mostró mucha agrado mientras la chica hacia el video, hasta que el rapero le quitó el teléfono y lo lanzó.

«Si loco pero, no debiste tirarle el cel, aunque tengas la razón, tampoco te da el derecho», «No tienes que tirarle el teléfono a nadie», «Opino que no debiste hacerlo, porque incluso te venías riendo mientras ella grababa, eso no estuvo bien», «Te quiero bonito y sé que la gente es imprudente pero, eso no justifica lo que hiciste», «A mí me botas el teléfono así y te meto un c0ñ4z0 en la jeta mi rey», fueron las distintas reacciones de los seguidores.