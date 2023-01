Digitel inició el mes de enero ajustando sus tarifas de llamadas telefónicos

1516844

Caracas.- La compañía de telefonía móvil Digitel incrementó este miércoles 4 de enero las tarifas de los planes de llamadas. Según el portal de noticas Banca y Negocios, el plan Inteligente Plus 2 GB tiene un precio nuevo de Bs. 32,77 o 1,83 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este plan ofrece al usuario 2 GB de navegación, 100 minutos de llamada a cualquier operadora y 100 mensajes de texto. Por su parte, el plan Radicall Plus tiene un costo de Bs. 5,50 o 0,31 dólares. El usuario pagará lo que consuma, puesto que este es el plan básico de la compañía.

Movistar inicia el 2023 con otro aumento en sus planes

Además, el plan Inteligente 500 ahora tiene un valor de 8 bolívares o 0,45 dólares. Cuenta con 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto.

Igualmente, el plan inteligente 1.1 GB tiene un precio de 18,02 bolívares o 1,08 dóares. Cuenta con 1 GB, 1.000 minutos a cualquier operadora y 1.000 mensajes de texto. La recarga mínima que puede hacer un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria, es de 15 bolívares o 0,84 dólares y la máxima es de 600 bolívaress o 33,59 dólares.

Tarifas de noviembre

En noviembre la empresa de telefonía Digitel ajustó sus montos, los cuales eran: Plan Inteligente Plus 1.1 GB y Radicall Plus. En estos planes costaban 6 y 2 bolívares respectivamente. Pero tras ese ajusto quedaron en: Plan Inteligente Plus 1.1 GB en 12,75 bolívares, lo que para ese momento eran 2 dólares y el Radicall Plus en 3,75 bolívares que eran un poco más de 0,5 dólares.

Para ese momento el valor del dólar paralelo era 9,6 bolívares, según la cuenta Monitor Dólar. En octubre, los usuarios de la telefonía de Digitel manifestaron su descontento con la empresa, pues señalaron que el servicio desmejoró considerablemente luego de las fuertes lluvias registradas en el país, especialmente en Caracas.

Simple TV presenta un ajuste de sus tarifas este #3Ene

Empresas ajustan sus precios

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó, el lunes 7 de noviembre, que uno de los rubros que mostró mayor aumento de precios en 2022 fue el de Servicios con 19,7 %, Comunicaciones 17,2 %. A pesar de que empresas, como Simple TV, tiene precios cotizados y fijados en moneda internacional, no escapa al proceso inflacionario.

En ese sentido la empresa de televisión satelital Simple TV ajustó su listado de tarifas de servicios a partir de la primera semana de 2023. Los precios de SimpleTv con el impuesto de valor añadido (IVA) van desde los 12,76 dólares o 223,16 bolívares hasta los 28,75 dólares o 583,26 bolívares con IVA incluido.

También la compañía de telefonía Movistar realizó un nuevo ajuste en sus planes. Al verificar el amento de los planes, El Pitazo pudo notar que el plan Movistar Plus 4 GB pasó de 38,28 bolívares a 41, 76 bolívares. Mientras, el plan Movistar Plus 10 GB pasó de 95,99 bolívares a 104,69 bolívares.

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía