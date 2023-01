España | así es el tenderete de Leroy Merlin que está reventando las ventas

Los tendederos son muy útiles en el hogar, especialmente cuando no tienes secadora, solana o un buen espacio en el que poner a secar la ropa con garantías de que no se mojará si llueve o no se estropeará por cualquier otro motivo. Hoy te mostramos un tendedero de Leroy Merlin que está reventando las ventas gracias a lo práctico que resulta para poner en espacios exteriores y que no se te moje la ropa si llueve.

Leroy Merlin es una de las tiendas especializadas en hogar con mayores datos de ventas en nuestro país, gracias principalmente a su amplio catálogo y a la excelente relación calidad-precio de sus productos, especialmente cuando se trata de alguna de las muchas ofertas que ponen cada día a disposición del cliente.

El tendedero de Leroy Merlin que triunfa en ventas

Se trata del Tendedero barras extensible para pared de aluminio, un fantástico tendedero para instalar en paredes exteriores, similar a los que los hoteles tienen en las terrazas para que pongas a secar la ropa mojada cuando vuelves de la piscina o de la playa. Actualmente tiene un precio de 175€, una inversión que merece la pena realizar ya que es de gran calidad y le sacarás mucho partido.

Este fantástico tendedero de Leroy Merlin tiene alta resistencia, además de características tan interesantes como recogida automática, flexo de aluminio anodizado y acero inoxidable y hasta 8 metros de tendido que puedes preparar según tus necesidades ya que se estira y encoge como si fuera un acordeón. Cuenta con un pequeño toldo para que puedas proteger la ropa que pongas a secar para que no se moje si llueve.

En cuanto a sus medidas, mide 100 m de ancho, 23 cm de alto y 75 cm de profundidad, con 8 barras para secado y un peso total de 3 kg. En el kit de venta se incluyen las fijaciones necesarias para poder fijarlo a la pared con eficacia y seguridad. Al igual que el resto de productos vendidos por la cadena francesa, este tendedero tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.

Si necesitas un espacio extra para tender la ropa y que se seque al aire libre, más rápido que si está en un espacio interior, sin duda este tendedero de Leroy Merlin es una opción increíble ya que es de gran calidad y resistencia, por lo que podrá durarte muchos años si lo cuidas bien.