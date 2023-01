España | Solde, de canterano expulsado de La Masía a meterle un hat-trick al Barça

Oriol Soldevila ‘Solde’ es uno de los muchos jugadores que no han conseguido triunfar en la cantera del Barcelona. El jugador estuvo en los equipos juveniles de La Masía no consiguiendo nunca una oportunidad en el primer equipo culé. El centrocampista vio cómo con 19 años el club culé no le ofrecía una renovación ni oportunidades de futuro en el verano de 2020 después de la pandemia.

Tras haber sido internacional sub-18 con la selección española, Solde decidió embarcarse en una aventura con el Birmingham. En el club inglés estuvo fogueándose aunque tampoco encontró manera de colarse en el primer equipo que juega en la Premier. Finalmente decidió salir este verano –como jugador libre– para fichar por el Intercity.

La fortuna quiso emparejar al equipo alicantino –que venía de eliminar al Mirandés con gol de Solde– al centrocampista con su ex equipo. El Barcelona jamás se esperó que su canterano fuese a ponerle en tantos aprietos en los dieciseisavos de final consiguiendo forzar la prórroga tras conseguir un meritorio hat-trick.

Como si de un vídeo recopilatorio de hightlights se tratase, Solde marcó de jugada de estrategia, luego demostrando olfato con un cabezazo y redondeó su hat-trick superando en velocidad a la defensa rival para meter un gol entre las piernas de Iñaki Peña con su pierna mala. El zurdo puso en evidencia a los técnicos de La Masía al mostrar que se equivocaron con el juicio sobre su talento.

Solde, a buen seguro, recibirá bastantes ofertas tras esta exhibición contra el Barcelona. El jugador demostró que tiene mucho más talento que para estar en un equipo de Primera Federación y el Barça puede dar fe de ello. Es la clásica maldición del ex que se te vuelve en contra. Los 100.000 euros en los que está valorado en Transfermarkt seguro que ahora suben como la espuma.