Las películas y series más esperadas para el año 2023

Desde las propuestas nostálgicas y originales aptas para toda la familia, hasta las secuelas y las nuevas entregas de exitosas franquicias tendrán cabida durante este nuevo año

El año 2022 estuvo lleno de una gran variedad de producciones cinematográficas, el año 2023 no se queda atrás con un amplio catálogo de opciones para los amantes del séptimo arte y del streaming.

Destacan propuestas que prometen ser un éxito seguro de taquilla como el nuevo trabajo del director Christopher Nolan, en la cinta Oppenheimer que podría entrar entre las candidatas a los Oscar 2023.

Asimismo, películas live action como Barbie, de la directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie, o La Sirenita que se basa en una de las mejores películas animadas de Disney.

Entre otras de las propuestas para el próximo año hay nuevas entregas de sagas de éxito como ‘Misión Imposible’, que es una de las películas de acción más esperadas de 2023. También habrá un poco de nostalgia con la quinta entrega de ‘Indiana Jones’ con Harrison Ford.

Por ello, en El Diario hicimos un resumen de las películas y series más esperadas del próximo año para no perder de vista ninguna de esas propuestas.

Películas:

-Operación Fortune: El gran engaño

El nuevo thriller de acción a cargo de Guy Ritchie se estrena en enero de 2023. En la película se cuenta la historia de Orson Fortune (Jason Statham) y su equipo de agentes trabajando en una misión encubierta junto a Danny Franscesco (Josh Hartnett), una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood.

El equipo tratará de evitar la venta de una nueva tecnología de armas mortales por parte del multimillonario traficante de armas Greg Simmonds (Hugh Grant).

-La ballena (The Whale)

Brendan Fraser es uno de los candidatos a Mejor Actor protagonista en los Premios Oscar 2023 gracias a su interpretación en esta nueva película de Darren Aronofsky.

El filme está basado en la obra de Samuel D. Hunter, la historia sigue a un hombre que pesa más de 250 kilos y que se esconde del mundo en su pequeño apartamento mientras se lamenta por la pérdida de un ser querido y las oportunidades perdidas que ha dejado atrás en su vida.

-The Fabelmans

Es la nueva película de Steven Spielberg, y una de las más personales de su carrera. El director usa las memorias de juventud y su amor por el cine para componer esta historia protagonizada por Michelle Williams y Paul Dano.

En la historia, un niño llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar y tendrá que lidiar con él a través del arte del cine.

-Creed III

El actor Michael B. Jordan encuentra su rival más complicado en Jonathan Mayors en la tercera entrega de la saga ‘Creed’. En esta entrega Sylvester Stallone ya no es el padrino de Jordan saltando a la dirección en sustitución de Ryan Coogler.

Para esta historia, Adonis Creed se enfrenta a un nuevo reto sobre el ring cuando conoce a otro luchador que amenaza con quitarle todo por lo que ha luchado.

-John Wick 4

En marzo de 2023 se estrena la cuarta entrega de John Wick, donde Keanu Reeves en el papel de un asesino intenta sobrevivir. Le acompañan Rina Sawayama, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Natalia Tena y más.

-Ant- Man and the Wasp: Quantunmania

En febrero de 2023 llegará al cine una de las cintas más esperadas de la Fase 5, y la primera de esta etapa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La cinta traerá de nuevo a un villano ya conocido: Kang El Conquistador, personaje que hizo su debut en la serie de Loki.

-Los Guardianes de la Galaxia vol. 3

La tercera entrega de este polifacético equipo de héroes llegará en mayo de 2023. El traje en el trailer es el clásico sacado de los cómics, un gran guiño para los fanáticos.

Los superhéroes llegan a un planeta similar a la Tierra, donde no tendrán ese gran recibimiento esperado.

Con este trabajo, su director James Gunn se despide de Marvel para dedicarse a su nueva faceta como CEO de DC Comics.

-Spider- man: across the spider- verse

Llegará a los cines de todo el mundo en junio de 2023. Inicialmente estaba programado para octubre de 2022, pero se retrasó su estreno por la pandemia.

Para esta aventura Spider-Man tendrá que lidiar con The Spot, un villano que se caracteriza por usar un traje completamente blanco y con puntos negros por todo su cuerpo.

Spot es el doctor Jonathan Ohnn, uno de los personajes malvados del mundo de Marvel. Originalmente trabajó para Kingpin, el archienemigo de Daredevil. Mientras investigaba, el científico logró abrir un portal a otra dimensión, de la que creía que venían las habilidades que buscaba.

-The Marvels

La cinta reunirá a la Capitana Marvel, Ms Marvel y Fotón llegará al cine en julio de 2023.

La actriz Iman Vellani quien le dio vida a Kamala Khan en Ms Marvel compartirá roles con Brie Larson y Teyonah Parris, a quien vimos en WandaVision.

Series:

-The Last of Us (HBO)

The Last Of Us es una historia ambientada en un escenario postapocalíptico en el que la humanidad ha sido diezmada por un virus mortal. Está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay. La producción recae en Johan Renck, Craig Mazin (creadores de ‘Chernobyl’) y Neil Druckman (guionista del videojuego).

-You (Temporada 4) (Netflix)

Tras el final de la temporada 3 de ‘You’, el protagonista Joe (Penn Badgley) tendrá como destino un viaje a París. Después de haber escapado de un problema sangriento en el que se había metido, aterrizará en la capital francesa para afrontar su última temporada.

-Berlín (Netflix)

Berlín, el personaje de la Casa de Papel al que le dio vida el actor Pedro Alonso, vuelve con una precuela que narra los años en los que el ladrón, junto a su novia y su hijo, perpetraron los robos más complicados y sustanciosos jamás vistos.

-The Boys: Gen V (Amazon Prime Video)

Gen V parece buscar otro enfoque dentro del mundo de ‘The Boys’. Se trata de una historia de adolescentes con superpoderes que intentan sobrevivir en un ambiente marcado por el salvajismo, sangre y vísceras, como parte de la adaptación de los cómics de Garth Ennis.

-Sex Education (Temporada 4) (Netflix)

La serie original de Netflix creada por Laurie Nunnn volverá en una cuarta temporada. Aunque tendrá algunas bajas: Simone Ashley, Patricia Allison y Tanya Reynolds no volverán para la nueva temporada.

La producción de Marvel continúa Alrededor de 12 películas y series de Marvel Studios llegarán el próximo año a las salas de cine y a la plataforma de streaming de Disney. La serie de Blade podría convertirse en la producción número 13, si es que logra estrenarse en noviembre de 2023 como se planea. Este 2023 tendrá los estrenos de series como la temporada 2 de What If…?, así como Secret Invasion, Echo. La gran favorita de la audiencia es la temporada 2 de Loki, así como Ironheart, y la serie de animación X-Men 97. Por su parte, vuelve la bruja Agatha con su serie Agatha Harkness Coven of Chaos que aún no cuenta con fecha de estreno.

