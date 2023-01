Chófer borracho atropello a una mujer en La Guaira y casi es linchado (Imágenes)

Un hombre arrolló a una mujer en una playa ubicada en Naiguatá, estado La Guaira, y casi fue linchado por las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, sus acompañantes arremetieron contra el vehículo del hombre arrojándole objetos contundentes y rompiendo los vidrios. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero en la parroquia Naiguatá.

Una persona que se encontraba en el lugar se comunicó con el equipo de Caraota Digital para explicar lo sucedido.

«La señora no era bañista, era una trabajadora de la playa. Fue arrollada por un conductor que estaba en estado de ebriedad dando trompitos. La mujer estaba debajo del toldo atendiendo a una familia que estaba llegando y el conductor pasó a toda velocidad e impactó en contra de la señora. Ella salió volando del impacto. El hombre intentó mover la camioneta e irse», comentó.

Destacó que el estado de salud de la mujer es estable, pero presenta múltiples lesiones.

«Yo estaba llegando a la playa y la señora me estaba atendiendo. Estaba justo al lado de ella cuando ocurrieron los hechos. Estaba con mi familia y gracias a Dios no nos habíamos bajado del vehículo, de lo contrario hubiésemos estado lesionados nosotros también», dijo la persona que no quiso ser identificada.

🚗💥🏖️Arrolló a bañista en playa Panty, #Naiguatá, y casi lo linchan. El grupo enardecido terminó partiéndole los vidrios al vehículo. pic.twitter.com/DUHkF2CIng — Angel David Quintero (@AAngelDaviDQ) January 4, 2023

Según el informe policial eran cerca de las 2:30 p.m. cuando recibieron una llamada por parte del Control Maestro (COP) sobre el arrollamiento.

La víctima quedó identificada como Isolina Del Carmen Marcano, de 51 años de edad. Le prestaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, de acuerdo a las primeras informaciones reseñadas por varios medios, la mujer era una bañista.

La policía sacó del lugar al conductor de la camioneta a quién identificaron como Víctor Manuel Prado Angulo. El sujeto quedó detenido en la estación policial de Naiguatá mientras se realizan las investigaciones de rigor.

