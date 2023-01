España | a qué hora es el sorteo y comprobar números y décimos en vivo

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2023. Comprueba aquí si tus décimos tienen premio y qué números han sido premiados en este sorteo.

Lotería del Niño 2023, en directo

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo de la Lotería del Niño comenzará a las 12:00 horas de este viernes, 6 de enero. Se celebrará, como es habitual, en el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. En este sorteo se reparten un total de 700 millones en premios.

¿Cuánto dinero toca con el Sorteo de la Lotería del Niño?

En el Sorteo de la Lotería del Niño se reparten un total de 700 millones de euros en diferentes premios. El primer premio reparte 200.000 euros para cada décimo, el segundo premio está dotado de 75.000 euros para cada décimo y el tercero repartirá 25.000 euros a cada décimo.

¿Cómo funciona el Sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo de la Lotería del Niño es muy diferente al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El sorteo de este viernes, 6 de enero, se realiza por un sistema de bombos múltiples de hasta cinco bombos. Todos ellos contienen bolas 10 bolas del 0 al 9 para extraer los cinco números que forman el décimo y que son decenas de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad. Existe un sexto bombo con el importe de los premios, por lo que se convierte en un sorteo en el que directamente se van a sacar los premios con sus correspondientes números.

¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería del Niño?

La hora límite establecida para poder comprar décimos del Sorteo de la Lotería del Niño en las administraciones y puntos de venta oficiales es a las 10:00 horas de este viernes, 6 de enero, dos horas antes de que empiece el sorteo. Por ello, ya no es posible comprar algún décimo para este Sorteo de la Lotería del Niño, al haber pasado ya la hora límite.

¿Hay pedrea en el Sorteo de la Lotería del Niño?

En el Sorteo de la Lotería del Niño no hay lo que se conoce como pedrea en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. No lo hay porque se extraen únicamente los números que van a tener uno de los premios, no se extraen todos hasta que salgan los premios. En un bombo, las bolas con los premios, y en otros cinco bombos hay 10 bolas con los números del 0 al 9 en cada bombo para extraer una de cada y componer el número de 5 cifras que se asigna al premio sacado del bombo. Sí que existen las extracciones especiales.

¿Cuánto dura el Sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo de la Lotería del Niño que se celebra este viernes, 6 de enero, cuenta con una duración muy inferior al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que suele alcanzar las cinco horas. En el caso del Sorteo del Niño, la duración es de 30 minutos gracias al sistema de bombos múltiples.

¿Cuál es la terminación más repetida en el Sorteo de la Lotería del Niño?

La terminación más repetida en el Sorteo de la Lotería del Niño ha sido el 0. Hasta en 13 ocasiones el primer premio ha terminado en este número. En segundo lugar se encuentra el 7, con un total de 10 veces. La cifra menos repetida ha sido el 3. El primer premio solo ha terminado en 4 un total de 4 veces.

¿Dónde se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo de la Lotería del Niño se celebra en el Salón del Sorteo de Loterías, ubicado en Madrid. En dos ocasiones no se ha celebrado en la capital de España. En 2012 se celebró en Cádiz, para homenajear al segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1812. En 2019 se celebró en Ávila, para conmemorar el primer Año Jubilar Teresiano de la historia.

Origen del Sorteo de la Lotería del Niño

El Sorteo de la Lotería del Niño se celebró por primera vez el 5 de enero de 1941. Nació gracias al general Fernando Roldán y Díaz de Arcaya, que en aquel entonces era director general de Timbre y Monopolios. A mediados del siglo XX, España se encontraba en una situación de posguerra y el Gobierno necesita recaudar dinero para la construcción de infraestructuras, todas aquellas que fueron destruidas o dañadas durante la Guerra Civil. Se creó un nuevo sorteo de la lotería con el fin de recaudar más dinero. El primero que se celebró, en 1941, tenía carácter ordinario. Sin embargo, a partir de 1942 tomó el carácter de sorteo extraordinario debido a su éxito, una condición que mantiene en la actualidad.

¿Cuánto toca con las aproximaciones de la Lotería del Niño?

La Lotería del Niño reparte millones de euros en premios y no sólo a los números exactos que han salido en el sorteo. Te explicamos cómo funcionan los premios.

Esto es lo que toca con las aproximaciones

Número anterior o posterior al primer premio: 12.000 euros a la serie

Número anterior o posterior al segundo premio: 6.100 euros a la serie

Cuánto toca con las centenas

Centena del primer premio, es decir, las tres primeras cifras iguales: 100 euros por décimo jugado

Centena del segundo premio, es decir, las tres primeras cifras iguales: 100 euros por décimo jugado

Centena del tercer premio, es decir, las tres primeras cifras iguales: 100 euros por décimo jugado

Cuánto toca con las terminaciones

Primer premio: si tienes las últimas cuatro, tres y dos cifras iguales que las del primer premio tendrás 120 euros por décimo

Si tienes las cuatro, tres o dos últimas cifras iguales que las del segundo premio tendrás 100 euros por décimo

¿Cuánto toca con el reintegro la Lotería del Niño?

Conseguir recuperar lo invertido en la Lotería del Niño es posible gracias al reintegro. Al igual que ocurre en la Lotería de Navidad, este sorteo tiene reintegro y está premiado con 20 euros al décimo, es decir, lo mismo que cuesta.

¿Hay que pagar a Hacienda con la Lotería del Niño?

Si tienes algún décimo premiado y estás preocupado por lo que se pueda llevar Hacienda, te explicamos qué es lo que te puede quitar la Agencia Tributaria. Los premios de lotería tributan a partir de los 40.000 euros y por tanto todas la cuantías inferiores están exentas de pasar por Hacienda. Una vez que se supera esa cifra deberías tributar un 20% de la cantidad que pasa de los 40.000 euros.

Todos los premios de la Lotería del Niño 2023

A continuación te hacemos una lista completa de todos los premios que puedes conseguir si has jugado a la Lotería del Niño 2023:

Primer premio: 200.000 euros por décimo

200.000 euros por décimo Aproximaciones del primer premio: 1.200 euros por décimo

1.200 euros por décimo Segundo premio: 75.000 euros por décimo

75.000 euros por décimo Aproximaciones del segundo premio: 610 euros

610 euros Tercer premio: 25.000 euros

25.000 euros Extracciones de cuatro cifras: 350 euros

350 euros Centenas del primer, segundo y tercer premio: 100 euros

100 euros Extracción de tres cifras: 100 euros

100 euros Tres y dos últimas cifras del primer premio: 100 euros

100 euros Tres últimas cifras del segundo premio: 100 euros

100 euros Extracción de dos cifras: 4 0 euros

0 euros Reintegro o última cifra del primer premio: 20 euros

20 euros Primera extracción especial de una cifra: 20 euros

20 euros Segunda extracción especial de una cifra: 20 euros

Sorteo de la Lotería del Niño 2023

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2023! Aquí podrás seguir en directo todo lo que ocurra en este sorteo, los premios que pueden tocar y los números premiados. Así que quédate con nosotros porque en un ratito quizás tu vida da un vuelco.