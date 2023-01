Rummy Olivo operada con éxito luego de brutal ataque

La cantante Rummy Olivo fue operada con éxito luego de ser asaltada en la mañana de este viernes 6 de enero de 2023 frente a un centro de salud en San Bernardino, Caracas.

Todo fue muy rápido. El antisocial tuvo un intento de robo cuando me bajaba de mi vehículo, me abordó y en vista de mi resistencia me golpeó y una patada contundente en mi pierna generó doble fractura. Contó la cantante luego de la cirugía.