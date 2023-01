Carolina Herrera: cinco curiosidades de la venezolana que es un ícono de la moda – El Diario

La diseñadora de modas que ha vestido a personalidades como la reina Isabel II, Lady Gaga o Robert Pattinson cumplió los 84 años de edad posicionada como una de las venezolanas y latinas más influyentes del mundo

El 8 de enero de 2023 la venezolana Carolina Herrera cumplió 84 años de edad posicionada como una de las venezolanas más destacadas en el mundo de la moda. Se trata de un ícono que con el pasar de los años construyó su marca y se mantiene como uno de los referentes en vida de elegancia y glamour.

La juventud de la caraqueña estuvo marcada por el lujo ya que creció viendo desfiles de moda junto a su abuela. No fue hasta que cumplió 42 años de edad cuando empezó en el mundo de la moda. Su primera colección la estrenó en 1980 y su primer desfile lo hizo en 1981.

En 1986 diseñó sus primeros vestidos de novia, en 1987 empezó en la industria de la perfumería y durante la década de los noventa consolidó su talento. Con la llegada del nuevo milenio, abrió su primera boutique en Nueva York (Estados Unidos).

En 2001 creó la marca CH de Carolina Herrera y cuenta con más de 50 boutiques, líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104 países. Actualmente la diseñadora vive en Estados Unidos, está casada con Reinaldo Herrera y tiene cuatro hijos; una de ellos, Carolina, también trabaja en su empresa.

En El Diario te presentamos cinco curiosidades sobre la diseñadora de modas:

1. Su nombre real no es Carolina Herrera

La diseñadora de modas adoptó el nombre artístico y de su marca Carolina Herrera luego de casarse con Reinaldo Herrera en 1969. Su nombre real es María Carolina Josefina Pacanins Niño y es hija de Guillermo Pacanins y María Cristina Niño, una familia de la alta sociedad caraqueña. Su padre fue gobernador de Caracas entre 1950 y 1958.

2. Por un tiempo fue marquesa consorte

Carolina Herrera fue marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio hasta 1992 cuando un juzgado español le revocó el título. El marquesado Torre Casa proviene de España y fue creado por el rey Felipe V en 1772. Reinaldo Herrera fue editor de la revista Vanity Fair.

3. Tuvo una amistad con Andy Warhol

Carolina Herrera también se rodeó de personas destacadas en distintos espacios. Por ejemplo, tuvo una amistad con Andy Warhol y su círculo. En su casa en Nueva York tiene un retrato que le hizo el artista pop. En un documental, la diseñadora explicó que Warhol se enamoró de una de sus joyas en una ocasión y el artista le propuso hacerle un cuadro a cambio del accesorio, propuesta que fue aceptada posteriormente.

4. Ya no es directora creativa de su marca

En el año 2018 Carolina Herrera abandonó su cargo como directora creativa de su marca para dedicarse a su familia. En ese momento la diseñadora ya contaba con 72 colecciones y más de 37 años en la industria. Dejó en el cargo al estadounidenses Wes Gordon.

5. Es una de las venezolanas y latinas más influyentes del mundo

Carolina Herrera fue seleccionada en 2007 como una de los 100 latinos más influyentes de la revista People. En 2014 fue seleccionada como la artista del año del The Couture Council of the Museum del Fashion Institute of Technology. En 2015 recibió el premio Portrait of Nation Prize de la National Portrait Gallery de Estados Unidos.

Ha sido reconocida con distintas distinciones, como la que le dio Mercedes Benz por su “estilo único, calidad de los materiales e innovación”. También recibió la medalla de oro de las Bellas Artes del rey Juan Carlos I de España y otros premios que destacan su trayectoria.

Algunas de las personalidades que han sido vestidas con la marca Carolina Herrera son: la reina Isabel II, Jacky Kennedy, Ivanna Trump, Angelina Jolie, Robert Pattinson, Shakira, Lady Gaga y Kim Kardashian. Desde sus inicios, Carolina Herrera ha sido referente en la moda y en la actualidad continúa expandiendo su marca, ahora desde el retiro.

Fe de errata

La información correcta: Por un tiempo fue marquesa consorte

Carolina Herrera fue marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio hasta 1992 cuando un juzgado español le revocó el título

Originalmente se publicó que: Por un tiempo fue duquesa

Carolina Herrera fue duquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio hasta 1992 cuando un juzgado español le revocó el título

La nota fue corregida el 8 de enero de 2023 a las 4:36 pm.

Noticias relacionadas