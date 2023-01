Comenzaron a circular antes de tiempo los chismes del príncipe Harry y ya son públicos

Spare, la autobiografía del príncipe Harry ha comenzado a circular antes de tiempo y revela, entre otras cosas, que no quería que su papa se casara con Camilla Parker, que visitó a una bruja luego de que su madre muriera y cuenta la agresión física que le propinó su hermano en una discusión sobre Megan Markle.

La obra recoge la petición desesperada de Carlos III a sus dos hijos en el funeral de su padre, el duque de Edimburgo: «Por favor, chicos, no convirtáis en un suplicio mis últimos años de vida», les espetó el todavía entonces príncipe de Gales.

Y es que ya han circulado escasas ediciones del libro, cuya publicación está prevista a nivel mundial para el 10 de enero, pero cinco días antes de su puesta en venta oficial, el diario El Español ha accedido en primicia a uno de sus ejemplares.

En la primera parte, Harry da espacio al matrimonio de su padre con Camilla Parker Bowles (75), al que se opusieron él y su hermano incluso llegándole a pedir personalmente a su padre que no se casara con ella.

El príncipe Harry afirma que el libro está escrito «no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido». La obra incluye «los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas», siendo, según sus palabras, «un relato de primera mano de mi vida, que es preciso y totalmente veraz».

A lo largo de sus páginas, el nieto de la reina Isabel II revela detalles desconocidos de su existencia como miembro principal de la Familia Real: de la agresión física de su hermano mayor, que lo cogió del cuello y lo tiró al suelo, y los insultos que recibió su esposa, Meghan Markle.

Qué bello es todo -pensé-. Y también qué triste. Hubo un tiempo en que aquello iba a ser mi hogar para toda la vida. En cambio, había resultado no ser más que otra breve parada. Cuando mi esposa y yo huimos de allí, temiendo por nuestra salud mental e integridad física, no estaba seguro de cuándo iba a volver. Aquel episodio había tenido lugar en enero de 2020. Quince meses más tarde, allí estaba, días después de despertar para encontrarme 32 llamadas perdidas y después sostener una breve y angustiosa conversación con la abuela: Harry… el abuelo ha fallecido».

En abril de 2021, Harry voló desde Los Ángeles hasta Londres para asistir, en solitario, sin la compañía de Meghan, al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo. En aquel entonces se publicaron decenas de noticias que relataban lo que presuntamente habían hablado los hermanos.

Hoy, gracias a Spare, se ha conocido la versión de Harry. El pequeño de los Windsor pidió audiencia con su padre y su hermano para hablar de todo lo que había pasado -su marcha de la Familia Real, del país, de sus vidas- y la cita en Frogmore acabó con gritos e incomprensión por parte de Carlos y Guillermo, quienes nada más verlo lo saludaron con un «Hola, Harold».

«Willy, en particular, no se atuvo a razones. Después de que me cortara unas cuantas veces, empezamos a zaherirnos, con las mismas acusaciones que llevábamos meses -años- lanzándonos. Nos acaloramos tanto que mi padre levantó las manos: ¡Basta! Se interpuso entre nosotros y miró nuestros rostros encendidos. Por favor, chicos, no convirtáis en un suplicio mis últimos años -de vida-«. Ese fatal encuentro provocó que Harry decidiera contar con sus propias palabras cómo había sido de verdad su vida: «Willy, papá, mundo: ahí va».

Si hay una figura que ha marcado la existencia de Harry es la de su madre, con la que convivió sólo algo más de una década pero que definió, a todas luces, la persona que es ahora. Por el asedio de la prensa que sufrió Lady Di antes, durante y, sobre todo, después de su matrimonio con Carlos, Harry ha tomado, afirma, muchas de las decisiones más controvertidas de su vida, como la de dar un paso atrás en las funciones institucionales dentro de la Familia Real británica y mudarse de país con su esposa y sus hijos.

A lo largo del relato, Harry cuenta otros tantos episodios que no dejan de ser sumamente sorprendentes. En medio de su dolor por la muerte de Diana, el duque de Sussex buscó ayuda en una mujer que «afirmaba tener poderes». Son pocos los detalles que desvela de este acontecimiento pero asegura que aquella persona le dijo: «Tu madre dice que estás viviendo la vida que ella no pudo vivir. Estás viviendo la vida que ella quería para ti».

La adolescencia y juventud de Harry, tal y como cuenta, también estuvo marcada por su etapa escolar, donde fue víctima de burlas y probó todo tipo de sustancias. El duque de Sussex confiesa que en esta etapa consumió marihuana y cocaína en varias ocasiones.

Su intensa lucha en Afganistán, donde mató a 25 talibanes; el episodio del disfraz con el uniforme nazi, con el que Guillermo y Kate Middleton (40) disfrutaron y «se partieron de la risa»; la elección de la iglesia donde celebró su boda con Meghan Markle y una fuerte discusión con su hermano, cuando todavía formaba parte de la Casa Real, son otros de los temas que aborda el duque de Sussex en las memorias que ha podido leer este medio en primicia.

