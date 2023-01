España | esto es lo que toma Amancio Ortega cada mañana

Todo lo que Amancio Ortega hace es de interés para mucha gente porque es una de las personalidades más reconocidas de España. Se trata de uno de los hombres más ricos del mundo y por ello es una referencia para muchos. Su trayectoria profesional le a llevado a lo más alto y por eso cualquier detalle de su vida privada despierta un gran interés entre el público. Una de las cosas que más llama la atención es su rutina y parece que está muy marcada porque, por ejemplo, todos los días desayuna lo mismo. Se trata de un desayuno que todos podemos copiar y que es muy fácil de preparar.

El desayuno de Amancio Ortega

Dicen que un hombre millonario como Amancio Ortega pide el mismo desayuno todos los días. A su mesa podrían llegar todos los manjares del mundo. Puede comer lo que le apetezca gracias a un chef personal y una cocina que está siempre abierta escuchando sus necesidades.

El resto de los mortales debemos estar preparados para empezar el día como un millonario. Podemos desayunar lo mismo que Amancio con algunos pequeños matices. En esencia, su desayuno es uno de los más saludables para poder disfrutar de una combinación de ingredientes que puede ser clave en este momento.

Lo que desayuna Amancio Ortega cada mañana

Según los trabajadores de Amancio Ortega, el empresario come cada día para desayunar huevos. Pero no cualquier huevo, un millonario como él exige una calidad por la que merece la pena invertir. Esta dosis de proteínas que no podemos dejar escapar, nos dará una de las mejores formas de empezar el día, de la mano de un buen desayuno.

Los huevos ecológicos de David Sueiro se venden en la firma Galo Celta y son de gallinas de Pontevedra. Su corazón gallego está por los productos de la tierra, especialmente con unos manjares que no podemos dejar de comer una y otra vez. Considerados los mejores huevos de España, merece la pena cuidarse y apostar por productos de la tierra.

Este tipo de huevos son un poco más caros, pero debemos tener en cuenta que proceden de gallinas bien cuidadas y alimentadas con productos ecológicos, estamos ante una avicultura artesanal. Un extra que se traduce en sabor y textura distintos. Unos huevos cocidos con un poco de pan de pueblo, una clásica y española tortilla de patatas o un bizcocho, además del desayuno de Amancio Ortega son una buena forma de disfrutar de esta delicia. Tapas Magazine ha desvelado este desayuno especial de Amancio Ortega en su día a día.