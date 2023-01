Fanática humillada por Bad Bunny tomará acciones legales

Un testigo que presenció el incidente que protagonizó el famoso Bad Bunny con una fanática en Casa de Campo, República Dominicana, habló con el programa Siéntese Quien Pueda (UniMás) y reveló que la joven está pensando tomar acciones legales.

Un video que se ha vuelto viral muestra al cantante puertorriqueño arrebatarle el celular de las manos a una fanática que se acercó a él a tomarse un selfie y él lo lanzó al suelo, lo que se considera como violencia. El periodista Alex Rodríguez presentó una entrevista exclusiva con un supuesto testigo del incidente. El hombre, identificado como Aquiles, dijo que la joven está en proceso de reunirse con sus abogados y que está deprimida después de esta experiencia.

«Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso», dijo. «Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación». La fuente ofreció detalles del incidente y aseguró que todo se trató de un error de seguridad, puesto que el famoso no debió estar ahí.

