La cantante Rummy Olivo sale de cirugía y manda un mensaje tras ser atacada por el hampa

Tras ser atacada salvajemente en san Bernardino, Caracas y enviada a un centro de salud por unos delincuentes, la cantante Rummy Olivoenvió un mensaje.

En horas de la noche de este 6 de enero, la artista, desde una cama y hospitalizada, agradeció a todos los que han estado al pendiente de su estado de salud.

“Les comunico que me encuentro muy adolorida por las fracturas, es mi pierna. GRACIASSSS A DIOS la operación fue un éxito. Me encuentro estable, con mucho dolor y traumatizada por el ataque. Todo fue muy rápido”, indicó a través de sus redes sociales.

De igual forma, relató “El antisocial tuvo un intento de robo cuando me bajaba de mi vehículo, me abordó y en vista de mi resistencia me golpeó y una patada contundente en mi pierna generó doble fractura”.

Rummy Olivo fue operada con éxito: «Estoy estable, con mucho dolor y traumatizada por el ataque. Todo fue muy rápido (…) Solo pido justicia ante este hecho tan reprobable».

Vía @VENEINFORMAHOY pic.twitter.com/Ky2kRJOTPI — Radio Caracas Radio (@RCR750) January 7, 2023

