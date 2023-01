90% de los docentes de Nueva Esparta se unieron a protestar

Una multitudinaria manifestación por parte de los docentes de Nueva Esparta, quienes protestaron por sus reivindicaciones laborales en La Asunción. Los representantes de los gremios educativos aseguraron que el 90% de los maestros atendieron el llamado a alzar sus voces.

Estos se reunieron en la Casa de El Maestro, ubicada en La Asunción y marcharon unidos hasta la Gobernación de Nueva Esparta.

Ahora es noticia: EEUU llevará a cabo la primera ejecución de una transexual

El miembro de la coalición sindical de gremios del magisterio, Jesús Quijada, calcula que el 90% de los docentes de los planteles públicos regionales y nacionales acataron el llamado.

Esta situación afecta a más de 5 mil docentes activos y jubilados que educan en 120 escuelas nacionales y 135 nacionales de la región insular.

Rummy Rosas, docente jubilada, señaló que desde el 2014 recibió su jubilación y todavía no recibe las prestaciones sociales por 30 años de trabajo.

«Los jubilados luchamos por esas prestaciones sociales, las cuales se devaluaron».

Asimismo, Eilyn López, docente estadal activa, dijo que la situación afecta su calidad de vida, no tiene para comprar ni un par de zapatos. «Lo que antes te alcanzaba para una semana de comida, ya no. Ahora es el pasaje o es la comida o el trabajo. Hay cosas que tu ética te pide, pero que no puedes cumplir».

Claret Filis, docente activa, dijo que en 30 años de servicio nunca había tenido un sueldo tan miserable. «Los docentes de Nueva Esparta no tenemos nada, ni un seguro HCM. Una jubilación de 130 bolívares no alcanza para nada».

Por su parte, la docente Carmen Rojas señaló que los docentes viven con hambre y miseria. «Hasta cuando Nicolás Maduro. Las neveras de los docentes de Nueva Esparta están vacías, mi estómago está vacío. Basta ya. Queremos salarios dignos de acuerdo al artículo 91. Vete de mi país».

Los docentes de Macanao también protestaron

Los docentes de la Península de Macanao no se unieron a la protesta en La Asunción por el gasto que representaba para ellos trasladarse hasta la capital insular.

A pesar de esto se congregaron en la plaza Bolívar de Boca del Pozo y Boca del Río a manifestar por la pronta discusión del contrato colectivo.