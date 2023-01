Carlos Villagrán dejará de interpretar a Kiko

El comediante mexicano anunció que la despedida del icónico personaje del Chavo del 8 la hará con una gira junto al circo de los hermanos Caballero

El actor mexicano Carlos Villagrán anunció que no interpretará más a su personaje de Kiko, de la serie de televisión El Chavo del 8.

Luego de 52 años interpretando al personaje, Villagrán, quien actualmente tiene 78 años de edad, señaló que ya no seguirá ofreciendo espectáculos como Kiko y le dirá adiós con una gira junto al Circo Hermanos Caballero, que pasará por varias ciudades de Estados Unidos.

Las presentaciones que dará con el Circo Hermanos Caballero finalizarán el 30 de enero.

Planes a futuro

Carlos Villagrán aseguró que ahora sueña con conocer Europa en compañía de su esposa y dedicarse a escribir un libro sobre su vida.

“Llega el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo mundo. Decirle a todo el mundo que nos haga honor de visitarnos acá al circo”, reveló Carlos Villagrán al programa estadounidense de televisión Hoy día de la cadena Telemundo.

Villagrán agregó que es la gira del adiós debido a la edad que tiene. “Quiero tener la oportunidad también de poder valerme por mí mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera hacer un viajecito por allá con mi señora”, agregó el actor.

“Definitivamente no somos perfectos. He fallado en muchas cosas, el hecho de tener tanto trabajo, yo he estado casado dos veces, tuve dos esposas. Empezar por Carlos Villagrán hasta llegar a Kiko porque es otro lenguaje el que habla Villagrán y Kiko”, expresó el comediante.

Un niño en su interior

Para Villagrán, haber interpretado por tantos años a este niño le ha dejado un gran aprendizaje personal y profesional. “Creo que me deja todo, va de la mano con Carlos Villagrán. Todos los adultos tenemos un niño adentro. El mío se llama Kiko”, enfatizó.

El mexicano comenzó a interpretar a Kiko en 1971 con la llegada de El Chavo del 8, programa de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

Su personaje es un niño que viste un traje de marinero, es demasiado consentido por su madre, doña Florinda, y se encarga de presumir sus juguetes nuevos ante el resto de los niños de la vecindad, aunque en el fondo suele mostrar buenos sentimientos.

Villagrán también dio a conocer cómo le gustaría que lo recordaran a su muerte: “Favor de poner en mi epitafio: ‘Por favor sean felices’. Que es lo que le pido a toda la gente”.

Noticias relacionadas