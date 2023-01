Docentes protestan para exigir mejores salarios

Docentes de todo el país salieron este lunes 9 de enero a las calles en protesta para exigir sueldos dignos y seguridad social. Además, también rechazaron la reducción de las primas salariales por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

En la ciudad de Caracas, los maestros se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación. «¡No, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país!», es una de las consignas que gritan los manifestantes, quienes llegaron al lugar a las 9:00 am pese a la lluvia y la neblina.

La ONG Provea denunció que dos drones, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y miembros del Ministerio de Educación estaban monitoreando y registrando la protesta de los trabajadores de la educación en la capital.

Los educadores de los estados andinos del país también se sumaron a la protesta. En la ciudad de Mérida, los maestros se reunieron frente a la Zona Educativa, mientras que el sector educativo de Tovar se concentró en la Plaza Bolívar del municipio. A estas manifestaciones se sumó el sector salud, otro gremio afectado por la crisis que atraviesan los trabajadores públicos.

En Táchira, los educadores protestaron en la plaza La Libertad, frente al liceo Simón Bolívar, para reclamar sus derechos laborales contemplados en la convención colectiva. Y en la ciudad de Valera, estado Trujillo, los docentes marcharon por la avenida Bolívar.

Trabajadores de la Universidad de Oriente (UDO), del núcleo Anzoátegui, también protestaron en Barcelona para exigir reivindicaciones salariales y el pago de deudas vencidas por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Superior.

Juan Cedeño, representante del sindicato que agrupa a los empleados de la institución (Sintraudo), aseguró que la manifestación se lleva a cabo de manera simultánea en Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Anzoátegui y Monagas, donde quedan las sedes del Alma Máter.

En distintos puntos de los estados Bolívar y Portuguesa, los docentes también se concentraron para manifestar su descontento a las autoridades. Lo mismo en ciudades de Monagas, Falcón, Sucre, Cojedes, Zulia, Aragua, Barinas, Delta Amacuro, Lara y otras entidades del país.

A las protestas registradas en toda la nación, se sumó el personal administrativo y obrero de las instituciones educativas públicas del país, así como jubilados del Ministerio de Educación.