Docentes y trabajadores públicos claman por un paro nacional

Caracas.- Con un llamado a paro nacional se reunieron este lunes, 9 de enero, cientos de educadores, el personal administrativo del gremio y trabajadores públicos, quienes reclamaron a la administración de Nicolás Maduro salarios dignos y la renovación de las contrataciones colectivas que se encuentran vencidas.

«Sueldo digno o paro nacional», «todos los maestros estamos sin plata, sin ropa y zapatos, ni un par de alpargatas», «Yelitze -Santaella-, escucha, queremos tu renuncia», y «no quiero show, ni comiquita, yo lo que quiero es que vaya la ministra». Esas fueron algunas de las consignas de los asistentes a la concentración en las inmediaciones del Ministerio de Educación, específicamente en la esquina Salas del centro de Caracas.

¿Qué dijo la ministra Yelitze Santaella mientras los maestros venezolanos protestaban?

Esta convocatoria se dio justo el día que estaba pautado el retorno a las aulas de clases en Venezuela, una situación que dejó a varias instituciones educativas sin maestros puesto que decidieron no asistir o participar en la convocatoria de algunas organizaciones sindicales, según comentó a El Pitazo Gricelda Sánchez, presidente de la ONG Formación Venezolana Para la Dirigencia Sindical (Fordisi).

«El grueso de las escuelas está en la calle o en su casa. Las instituciones están vacías”, añadió la dirigente sindical tras realizar un recorrido por algunas instituciones educativas caraqueñas.

«Todos los maestros estamos sin plata, sin ropa ni zapatos», cantaron el lunes 9 de enero los educadores en las puertas del Ministerio de Educación. Foto: Katherine Dona/El Pitazo

Sanchéz cuestionó que en diciembre el Ministerio de Educación realizara una fiesta con al menos cuatro agrupaciones mientras que más de 1.000 docentes tienen sus salarios suspendidos.

Asimismo, aseguró que hoy en Venezuela hay un paro patronal porque los trabajadores no tienen salario, o no tienen cómo volver a las aulas debido a que no cuentan con efectivo para el pasaje en el transporte público.

Exigen aumento del sueldo

Por su parte, Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, indicó que se mantendrá en protesta hasta que el Gobierno de Maduro indexe el salario o suba sustancialmente el ingreso mínimo de la clase trabajadora.

Para el próximo miércoles 11 de enero se tiene pautada una movilización convocada por la Red Sindical, quien tiene previsto enterrar los salarios, la educación y el sistema de salud pública en una marcha que partirá desde Parque Carabobo hacia la Defensoría del Pueblo.

Educadores y trabajadores públicos protestaron este lunes 9 de enero al frente del Ministerio de Educación. l Foto: Katherine Dona / El Pitazo

El educador jubilado advirtió que las protestas se mantendrán hasta que se alcancen los objetivos y por eso tienen prevista una asamblea el próximo jueves, 12 de enero, en los espacios de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para definir las próximas acciones.

“El Gobierno tiene que entender que no puede seguir matando de inanición o de hambre”, puntualizó García.

Educadores marcharon en Miranda: «¿Quién puede comprar comida con salarios de hambre»?

A su vez, José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, recalcó que el llamado a esta movilización fue a una protesta pacífica, pero es evidente que los educadores exhortan a un paro nacional porque se encuentran disgustados con la situación salarial actual de la que no escapan los demás trabajadores del país.

Katherine DonaVista_2

