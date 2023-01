España | «Se ha difundido por todo Internet»

Dakota Johnson, la actriz de «Cincuenta sombra de Grey» no parece estar muy impresionada por su famosa madre, Melanie Griffith, actriz nominada al Oscar. De hecho parece haberse mostrada bastante enfadada con ella, por algo sucedido recientemente y que tiene que ver además con las redes sociales. Todo un ‘tierra trágame’ de Dakota Johnson con su madre, Melanie Griffith: ya que «se difundido por todo Internet».

El ‘enfado’ de Dakota Johnson con su madre

La estrella de 33 años acudió al programa The Late Late Show con James Corden donde ha desvelado que no le gustó mucho el que su madre, Melanie Griffith compartiera instantáneas de ella en las redes sociales sin su consentimiento.

Hablando con Corden, Johnson reveló que, dado que no usa las redes sociales, ni siquiera era consciente de que su madre publicaba fotos hasta que se habían «difundido por todo internet».

Johnson le dijo a Corden: «No me gusta, pero tampoco uso las redes sociales, así que no lo descubro hasta que realmente está difundido en Internet, y alguien me lo envía como, ‘Oh, eras así de fea, o eras tan linda cuando tenías aparatos y una cola de caballo repeinada hacia atrás».

“Me pongo como una niña de 12 años y digo: Mamá, no puedes hacer esto. ¡Hemos tenido esta conversación tantas veces!»

Johnson continuó enfatizando que su madre es «la persona más increíble» pero, como muchos padres, la avergüenza «frente a mucha gente». Una reacción del todo normal por mucho que ambas sean dos actrices de fama y prestigio.

Le avergonzó frente a su primer «amor»

En la misma entrevista Johnson contó un ejemplo de una de esas ocasiones, recordando un momento en que su madre la avergonzó frente a su primer amor platónico, el actor Jonathan Taylor Thomas, después de verlo en un aeropuerto.

Johnson continuó: “Lo vi en el aeropuerto y dije: ‘Oh, Dios mío, mamá, creo que tenía ocho años, oh, Dios mío, mamá, es él, realmente lo es. Pensé: ‘Nos vamos a casar. Estaremos juntos para siempre… Somos iguales. Nos amamos.’»

En este punto, Griffith decidió llamar a la joven estrella para que las saludara y no dudó en hacerlo diciendo «Eh, James! Soy yo…Melanie Griffith».

Mientras tanto, una Johnson con la cara roja estaba «al otro lado del aeropuerto detrás de una planta» tratando de ser invisible, pero eso no fue para nada un movimiento inteligente, ya que admitió: «Era obvio, yo era muy visible, yo podía verme a mí misma. No te escondas detrás de una planta… no es como un árbol’ . Para suerte de ella, el actor no se dio cuenta de que le estaban llamando y no pudo saludarlas.

Una anécdota graciosa de Johnson y el nivel de vergüenza que puede llegar a pasar por culpa de su madre, incluso en la actualidad y por culpa de internet. Sin embargo, la actriz asume que su madre lo hace por lo orgullosa que está de ella y aunque le moleste la entiende y no puede hacer nada para evitarlo.