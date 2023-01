Orden de aprehensión contra directiva de la AN en el exilio 2.0

El Tribunal 49 de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de aprehensión contra Dinorah Figuera, Auristela Vásquez y Marianela Fernández. Las mencionadas asumieron el pasado 5 de enero la directiva de la Asamblea Nacional del 2015, tambien llamada AN en el exilio 2.0.

“Dictan medida de aprehensión a integrantes de nueva junta directiva de la extinta Asamblea opositora que busca manejar activos de la República”.

Asó informó la cuenta oficial en Twitter del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Las dirigentes políticas del G3 y recientemente nombradas como directiva de la AN en el exilio, son acusadas por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

“Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acuerda Orden de Aprehensión en contra de las ciudadanas AURISTELA DEL VALLE VÁSQUEZ DE CASTILLO, C.I.: V-5.220.434, MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, C.I.: V-5.169.738 y DINORAH JAXILDA FIGUERA TOVAR, C.I.: V-5.567.817, por su presunta responsabilidad en los delitos de Usurpación de funciones, Traición a la Patria, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta Asamblea Nacional Ilegítima, para el robo de activos venezolanos en el exterior“.

Es importante recordar que las tres dirigentes partidistas se encuentran actualmente en el exilio.

Diputados de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, el denominado G3, decidieron disolver el llamado Gobierno Interino presidido por Juan Guaidó, e instaurar una nueva junta directiva.

AN en el exilio 2.0 designará representantes internacionales “ad honorem”

Tras la eliminación del Gobierno interino y el cense de las funciones del cuerpo diplomático designado por Juan Guaidó, la nueva presidenta de la AN en el exilio 2.0, Dinorah Figuera, anunció que planean nombrar representantes internacionales “ad honorem” para articular la relación con los países aliados.

“No va a haber un cuerpo diplomático. No se trata de sustituir un Gobierno Interino por otro. Aquí lo que se quiere es volcar todos los esfuerzos en producir una elección libre que nos conduzca a la salida del régimen. No obstante, está contemplada la designación y/o ratificación de representantes que trabajarán ad honorem para cumplir los roles necesarios“, dijo en declaraciones divulgadas por el equipo de prensa de la AN en el exilio 2.0.

Explicó que en el caso de Estados Unidos, donde la Casa Blanca había reconocido a Carlos Vecchio como embajador de Venezuela y se había logrado el control de las sedes diplomáticas, no está previsto que se abra una oficina de enlace

