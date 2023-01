A Lupillo Rivera se le soltó la lengua y habló del trío sexual que hizo con su expareja

Luego de que la exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso reveló que durante su relación ambos mantuvieron un encuentro sexual con una mujer, el cantante respondió a las preguntas acerca de las declaraciones de su expareja.

A través de un live en su cuenta de Instagram, Alonso comentó que en el tiempo que estuvo casada con el compositor vivió momentos increíbles en su sexualidad, y que no mantenían ningún tabú para experimentar en su intimidad.

“Sí, hicimos un trío… mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó absolutamente nada malo… Mi matrimonio estaba en su mejor momento y vivimos momentos increíbles y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento”, expresó Mayeli Alonso.

Ante esto, Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa según el programa El gordo y la flaca, donde desmintió las afirmaciones de Mayeli.

“Con ella no. No hay manera de cómo puedes hacer eso en un matrimonio, no debes. Yo estoy tranquilo. Yo no te puedo responder si ella a lo mejor… no sé”, dijo el intérprete de La tóxica.

Pero, cuando los reporteros le preguntaron si había hecho este tipo de prácticas sexuales fuera de su matrimonio con Alonso, respondió: “Las cosas que pasan dentro de los cuartos o con personas con las que has tenido relación uno se debe de callar”.

Además, el hermano de Jenni Rivera aseguro que “eso se debe de quedar en el corazón de uno. Si lo disfrutaste, eso es algo que se queda personalmente en uno”.

