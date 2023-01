Cinco revelaciones del príncipe Harry en su libro autobiográfico

El duque de Sussex reveló detalles sobre su servicio en Afganistán, su pelea con su hermano y la difícil relación con su padre

El príncipe Harry de Reino Unido lanzó este 10 de enero su libro autobiográfico, En la sombra. En sus 557 páginas, el duque de Sussex y nieto de la fallecida reina Isabel II revela más detalles de su infancia, su vida en el Ejército y su matrimonio con la actriz Meghan Markle.

“En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor”, describe la sinopsis del libro.

Antes de su venta internacional, el libro comenzó a causar revuelo por algunas revelaciones de la vida del hijo del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana de Gales que difundieron medios de comunicación internacionales.

A continuación, te presentamos cinco testimonios del príncipe Harry en su autobiografía:

1. El príncipe Harry asesinó a 25 talibanes en Afganistán

El príncipe reveló en su libro que participó en seis misiones en Afganistán, en las cuales se registraron varias muertes.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribió el segundo hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

El príncipe Harry ejerció como piloto de helicóptero en el Ejército británico durante 10 años.

Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

Las declaraciones del duque de Sussex despertaron molestia entre los talibanes afganos.

“Señor. ¡Harry! Los que mataste no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso”, escribió en Twitter este 6 de enero Anas Haqqani, el asesor interino del ministro del Interior de Afganistán y el hijo del fundador de la red Haqqani, Jalaluddin Haqqani.

2. Agresión física del príncipe William a su hermano Harry

En la casa de Harry en Londres en 2019, los dos hijos de Diana de Gales tuvieron una fuerte discusión por los comentarios que realizó el príncipe William sobre la actual esposa de su hermano, Meghan Markle.

“Me agarró por el cuello, rompió mi collar y… me tiró al suelo”, aseguró Harry según una cita del libro publicada por The Guardian este 4 de enero.

Tras la agresión física, Harry contó que cayó sobre el plato de comida de su perro y se hizo varios cortes, pero aseguró que no quiso devolverle el golpe a su hermano.

El príncipe Harry afirmó que su hermano regresó después de su pelea para pedir disculpas por lo ocurrido.

Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

3. El polémico disfraz nazi del que tenían conocimiento el príncipe William y Kate Middleton

En 2005, una imagen del príncipe Harry vestido con un uniforme nazi para una fiesta de disfraces se publicó en la portada d The Sun.

Aunque el duque de Sussex pidió disculpas por lo ocurrido, en su autobiografía reconoció que tanto el príncipe William como su cuñada Kate Middleton tenían conocimiento de que usaría el disfraz.

La fiesta de disfraces tenía temática “colonialista” y el príncipe Harry dudaba si disfrazarse con un uniforme nazi o con un traje de piloto.

“Llamé a Willy y a Kate para preguntarles qué pensaban. ‘El uniforme nazi’, dijeron”, dice una cita de su libro publicada por el medio Page Six el 4 de enero.

El historiador Robert Lacey también confirmó en su libro La batalla de los hermanos, publicado en 2020, que la idea del polémico disfraz fue del príncipe William.

Foto: EFE

4. La complicada relación con su padre, el rey Carlos III

En su autobiografía, el príncipe Harry también ofreció más detalles sobre la relación con su padre, el rey Carlos III.

El monarca británico realizó una broma de mal gusto sobre la paternidad del príncipe Harry, según informó el medio español Quién este 6 de enero.

“¿Quién sabe si yo soy tu verdadero papá?”, citó el príncipe a su padre en sus memorias.

La broma hace referencia a la infidelidad de la princesa Diana de Gales, primera esposa de Carlos III y madre de William y Harry, con el mayor James Hewitt.

En la sombra tenía como fecha de publicación internacional el 10 de enero, pero su lanzamiento en España fue antes.

Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

5. Harry y William le pidieron al rey Carlos III que no se casara con Camilla Parker Bowles

El príncipe Harry y su hermano William le pidieron a su padre el rey Carlos III que no se casara por segunda vez.

“William y yo prometimos a nuestro padre que acogeríamos a Camilla en la familia. Lo único que pedimos a cambio es que no se casara con ella. Le suplicamos: no hace falta que te cases por segunda vez”, citó el medio británico The Sun a la autobiografía de Harry.

Harry describió su relación con su madrastra como “una mera formalidad”, aunque mantuvieron una pequeña charla sobre caballos y contó que ella buscaba ganarse el visto bueno de la familia real británica más que construir una relación con sus hijastros.

“Ninguno de nosotros estaba particularmente preocupado por la opinión que pudiera tener el otro. Ella no era mi madre y yo no era su mayor obstáculo, en otras palabras, yo no era el heredero”, agregó.

Noticias relacionadas