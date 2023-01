El brutal ataque xenófobo de una chilena a venezolano tras ser sorprendida robando

Una brutal e intolerable situación se viralizó por redes sociales: un ataque xenofóbico de parte de una chilena contra un venezolano.El hecho ocurrió el pasado fin de semana, en un local Oxxo de Providencia, en Santiago de Chile, donde una mujer intentó robarse una botella de vino.Tras ser sorprendida, comenzó a insultar a los trabajadores del lugar, que en su mayoría eran venezolanos.“¿Sabe qué, señora? Usted me enseña a mí que hay mucha gente buena y mucha gente mala. Yo estoy trabajando y usted intentó robarse una botella”, dijo Luis, el afectado, mientras grababa todo lo que ocurría.“¡Mira, hueón, aquí está mi plata! No soy como ustedes, los hueones venezolanos y colombianos asquerosos que han llegado a este país”, lanzó esta mujer.Luego, la clienta fue recriminada por otros clientes chilenos, a los que también insultó.En un momento, le lanzó la botella de vino al cajero, para que se la vendiera. Como él se negó, debido al trato, la mujer se indignó.La situación casi llega a los golpes, cuando los compradores intentaron sacar a la chilena del lugar, tras el ataque xenofóbico.

Descargos de la víctimaEn conversación con Contigo en directo, Luis relató en detalle qué fue lo ocurrió.“Antes del asalto, llegó lanzando insultos contra los venezolanos y colombianos. Lo hizo en voz baja, solo lo escuché yo. Traté de no prestarle atención”, recordó.Según se desprende del video, esta mujer salió del lugar, con la excusa de acariciar un perro. Ahí notaron que intentaba robar una botella de vino.“Caminó unos 50 metros del local, se iba a llevar el producto. Le pidieron amablemente que lo devolviera, ahí comenzó a gritar, a insultarnos, a decirnos todas las cosas que salen en el video”, relató Luis.El afectado explicó que no pudo confirmar si esta clienta estaba ebria, medicada o drogada.“Últimamente han ocurrido tantas cosas xenófobas contra los migrantes, ¿quién me resguarda mi integridad? Puedo mostrar todas las pruebas, pero de verdad, me da miedo”, confesó este hombre.“Desde que llegué a Chile, hace cinco años, se ha sentido ahora un aumento de la xenofobia”, sentenció.