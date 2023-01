Instagram rediseña su navegación

Después de años de no ser usada por nadie, Instagram ha decidido eliminar la que fue una integración bastante polémica en su momento. Sí, se trata de la pestaña Tienda, aquel botón que llegó para sustituir el clásico lugar ocupado por la sección de Notificaciones. Parece que esta integración no ha terminado de cuajar entre los usuarios, por lo que Instagram ha informado su retiro.Pero no es lo único que cambia. Esto llega como parte de un rediseño de la pantalla de inicio de la aplicación. Ahora, el lugar ocupado por la pestaña Tienda será utilizado por el botón de Reels, que hasta ahora ocupaba una posición privilegiada en el centro de la barra. Mientras tanto, este último volverá a ser dominado por el botón Crear, la clásica cruz desde la que podemos subir imágenes, historias o Reels a nuestra cuenta de Instagram.¿Se va para siempre la función de Tienda? La respuesta es no.Amplíe la información en Hipertextual