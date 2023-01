La impactante revelación de Bella Thorne

La actriz estadounidense Bella Thorne develó un incómodo episodio de su niñez, cuando apenas comenzaba su carrera. Hablando en el pódcast ‘High Low with EmRata’, de Emily Ratajkowski, Thorne aseguró que perdió una oportunidad de trabajo cuando tenía 10 años tras ser sexualizada por un director de ‘casting’.“El director de ‘casting’ llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y dicen: ‘Ella no va seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo”, recordó la también modelo, de 25 años, quien subraya que el episodio la vuelve “loca” hasta el día de hoy.La estrella de la serie de Disney ‘Shake It Up’ (‘A todo ritmo’, en Hispanoamérica) confiesa sentirse confundida sobre las razones que habrían hecho pensar al hombre llegar a tal conclusión.“En una sesión con el director realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, dices ‘hola’ y te vas. No hay tiempo para ir a sentarse en su regazo o hacerle sentir incómodo”, explicó.Amplíe la información en RT