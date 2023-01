“Le estamos dando una lección a Maduro“

1519834

Muchos pupitres quedaron vacíos este 10 de enero. La ausencia de estudiantes fue notoria en las escuela y liceos de los Valles del Tuy, estado Miranda. De 100 alumnos de preescolar fueron 20 en una institución nacional de Ocumare, mientras que en primaria, de 576 acudieron 30.

El porcentaje de asistencia fue similar en el resto de los planteles y aumentó en el horario de la tarde, según informaron directivos a El Pitazo. Mientras tanto, los educadores activaron los comités de conflictos municipales en sus respectivas escuelas.

«Le estamos dando una lección al gobierno indolente de Nicolás Maduro, ya que no se puede seguir engañando ni manipulando con ofrecimientos falsos a la gente con el estómago vacío. Los maestros ya no aguantan más, no pueden seguir viviendo con salarios irrisorios que no alcanzan ni para cubrir el 20% de la cesta alimentaria, mucho menos, la cesta básica», indicaron Eucario Martínez y Asael Méndez, en representación de los sindicatos regionales Suttem y Sitraenseñanza, respectivamente.

¿Qué dijo la ministra Yelitze Santaella mientras los maestros venezolanos protestaban?

Activados comités de conflicto

Las acciones de protesta de los educadores continuarán. El miércoles 11 de enero realizarán asambleas con los padres de primer y segundo grado; el jueves 12 corresponderá a los de tercer y cuarto grado, para culminar el día viernes 13 con los representantes de quinto y sexto grado.

“En esas reuniones los docentes explicarán la situación por la que está atravesando el gremio educativo y solicitarán la solidaridad de los asistentes», dijeron los sindicalistas.

El gremio educativo también elaborará un pliego de peticiones, el cual introducirán en la Inspectoría del Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo para amparar a los docentes.

Oriente | Maestros en protesta dejaron las aulas vacías: “Estamos en la indigencia”

Entre las exigencias están la firma de la contratación colectiva; el pago del 280% de la deuda con sus incidencias, de las primas y las evaluaciones al personal administrativo y obrero, así como la eliminación de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) por considerar que ha mutilado los beneficios de los trabajadores.

“Una vez elaborado ese documento realizaremos asambleas regionales con carácter informativo para la aprobación de las peticiones e iniciar la recolección de firmas”, indicaron los agremiados. Posteriormente se concentrarán para entregar el documento a la Inspectoría del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo.

Rosanna BattistelliGran Caracas

Rosanna BattistelliGran Caracas