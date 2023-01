Paramount+ revive clásicos del entretenimiento bajo una lente de actualidad

La plataforma Paramount+ ha apostado por revivir clásicos del cine y la televisión en distintos formatos con una visión más actual que cuestiona las narrativas del pasado.La maduración y el paso de los años de personajes como Jean-Luc Picard de «Star Trek», una nueva generación mucho más diversa del musical «Grease» y una mirada más justa a los problemas mentales de la película «Fatal Attraction», abordan las nuevas apuestas que la plataforma de streaming presentará a lo largo de este año.«No hay duda de que los tiempos cambiaron, que yo cambié y que ya no soy la misma persona y quería que la serie mostrara eso, el impacto del paso del tiempo y cómo Picard se había convertido en alguien mejor», expresó Patrick Stewart, protagonista de «Star Trek: Picard» en uno de los paneles organizados por Paramount en la ciudad de Los Ángeles.La historia del personaje de Stewart llegará a su final el próximo 17 de enero con el estreno de su tercera y última temporada, pese a las ganas de del actor de seguir interpretando al personaje que ha encarnado por más de 30 años.«Si pudiéramos mantener la calidad y el profesionalismo con la que llevamos a cabo en esta serie me encantaría seguir haciendo temporadas», dijo en conferencia el actor de 82 años.Sin embargo, los productores ejecutivos, Terry Matalas y Alex Kurtzman, compartieron que desde un inicio el proyecto se pensó como una secuela que duraría tres años.Paramount también les dará una vida nueva a las chicas de las chaquetas rosas de «Grease» (1978) con la serie musical «Grease: Rise of Pink Ladies», en la que la experiencia femenina de las adolescentes de la década de 1950 tomará protagonismo.«Desafortunadamente las mujeres de esta versión seguirán enfrentándose a los rumores que cuestionan su moralidad, pero está vez lo harán de forma más diversa», aseguró la protagonista Marisa Dávila.El rango de problemáticas que las jóvenes desafiarán en la serie, que contará con más de 30 temas musicales, se ha ampliado en esta propuesta debido a la diversidad de género y racial que introdujo su creadora Annabel Oakes a la historia.«Queríamos expandir el panorama y mostrar que en ese tiempo también había gente latina, personas asiáticas y de la comunidad LGBT», mencionó Oakes en otro de los paneles y aseguró que llegó a esas conclusiones tras el análisis de varios anuarios de escuelas secundarias estadounidenses de los años 50.Debido a ello, la serie abordará cómo las adolescentes lidian con la misoginia, el racismo y la homofobia, mientras experimentan sus búsquedas de identidad y lo hermosa que puede ser la vida.Asimismo, el filme «Fatal Attraction» protagonizado en 1987 por Glenn Close y Michael Douglas, tendrá una nueva versión de los hechos en la serie homónima creada por Alexandra Cunningham.«Ahora tenemos un lente que nos permite ver la película original de manera distinta, y podemos cuestionarnos problemas como enfermedades mentales o si Alex (la protagonista) es verdaderamente la villana de la historia», expresó Lizzy Caplan, quien encabeza la producción.Según la actriz, la historia planteada por Cunningham permite romper con la narrativa de «buenos y malos» que por años reinó la industria del entretenimiento y a lo largo de la serie el público podrá explorar temas como la crisis de la mediana edad, el aislamiento y la imagen propia.Durante el panel también se dieron adelantos del próximo filme de Diego Boneta y Mónica Bárbaro, «At Midnight», que pretende demostrar que México también puede ser escenario de comedias románticas.Y series de suspenso y misterio como «Rabbit Hole», protagonizada por Kiefer Sutherland, así como el oscuro drama adolescente «School Spirits» con Peyton List a la cabeza, también llegarán a la plataforma este 2023. EFE