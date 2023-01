Triunfa preparando estas deliciosas chuletas de cerdo en salsa al vino blanco con puré de patatas casero, un plato súper completo y sabroso. La clave está en el sofrito de ajos y cebolla que sirve de base para la salsa y el toque del vino blanco. Además la chuleta es una pieza muy agradecida ya que está pegada al hueso y queda muy rica, sentándole fenomenal el acompañamiento de puré de patatas.

Si te gusta esta receta seguro que te encantan otros platos de carne de cerdo en salsa como este fantástico lomo de cerdo ibérico en salsa de champiñones, jugoso y sabroso, el solomillo de cerdo en salsa al Pedro Ximénez o el clásico estofado de cerdo con patatas y verduras.

Ingredientes para hacer chuletas de cerdo en salsa al vino blanco con puré de patatas (4 personas):

8 chuletas de cerdo.

2 dientes de ajo.

1 cebolla.

200 ml de vino blanco.

500 ml de caldo de pollo o de verduras casero, o agua. Puedes optar por preparar en casa nuestro caldo de pollo o el caldo de verduras . Yo he utilizado caldo de pollo ya que lo preparo mucho en casa y siempre tengo congelado.

o el . Yo he utilizado caldo de pollo ya que lo preparo mucho en casa y siempre tengo congelado. Una ramita de tomillo.

Una ramita de romero.

1 cucharadita de postre de harina fina de maíz o maicena, opcional para espesar la salsa.

Aceite de oliva, pimienta negra molida y sal.

De guarnición he preparado un riquísimo puré de patatas casero.

Preparación, cómo hacer chuletas de cerdo en salsa al vino blanco con puré de patatas:

Lo ideal es empezar preparando el puré de patatas casero, haciendo clic sobre su nombre podrás ver la receta completa. Básicamente empieza cociendo las patatas ahora y después mientras las chuletas de cerdo se cocinan con la salsa aprovecha para pelarlas y chafarlas hasta obtener el puré. Vamos ya con las chuletas de cerdo. El primer paso es salpimentarlas por ambos lados. En una sartén amplia en la que puedan caber 4 chuletas de cerdo echa un chorrito de aceite de oliva y ponla a fuego medio-alto. Cuando esté caliente pon encima 4 chuletas de cerdo y cocínalas un minuto por cada lado o hasta que se doren un poco. Reserva aparte y hazlo mismo con las 4 chuletas restantes. Pela y pica muy finitos los dientes de ajo. Pela la cebolla y córtala en trocitos pequeños. Cuando hayas terminado de dorar todas las chuletas de cerdo echa en la sartén el ajo y la cebolla junto con un poco de sal y cocina a fuego medio unos 5 minutos, hasta que la cebolla esté empezando a dorarse. Incorpora el vino blanco, sube el fuego para que esté fuerte y espera a que se evapore casi todo el alcohol, tardará unos 2-3 minutos. Pon de nuevo en la sartén todas las chuletas de cerdo junto con las ramitas de tomillo y de romero y el caldo. Cuando empiece a hervir baja el fuego para que esté suave pero que siga borboteando, tapa la sartén y cocina 10 minutos. Recoloca las chuletas de cerdo, primero dándoles la vuelta y después intercambiando las que están debajo por las que están encima y sigue cocinándolo todo junto con la sartén tapada 5 minutos más. Justo antes de servir el plato y si quieres espesar la salsa saca las chuletas de cerdo aparte y disuelve la cucharadita de postre de maicena en un poco de agua. Deja el fuego a temperatura media y cuando la salsa esté borboteando añade la mezcla de maicena y agua y cocina 3 o 4 minutos, verás que se espesa. Si quieres espesarla más tan solo tienes que repetir la operación, echando siempre esta mezcla cuando el caldo esté hirviendo. Además, también puedes triturar la salsa si no te gusta que se noten los trocitos de cebolla. Vuelve a introducir las chuletas de cerdo en la sartén, cocina todo junto un par de minutos, prueba la salsa por si tienes que rectificarla de sal y listo.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lleva estas chuletas de cerdo a la mesa nada más cocinarlas, recién hechas y calientes, aunque si tienes que prepararlas con antelación no hay problema, simplemente caliéntalas con la salsa justo antes de servirlas. Si te sobran puedes conservarlas en un recipiente cerrado en la nevera durante 2-3 días y también congelarlo, incluyendo su salsa. A las patatas no les sienta muy bien el frío, aún así si te sobra puré puedes guardarlo 1 o 2 días en la nevera y calentarlo un poco en el microondas antes de comerlo, pero no podrás congelarlo ya que la textura de las patatas se resiente bastante.

Es un plato fantástico que mezcla una carne sabrosa con una salsa deliciosa y la cremosidad del puré de patatas, sin duda una combinación de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de chuletas de cerdo en salsa al vino blanco con puré de patatas:

Si añades al sofrito unos trocitos de setas o champiñones también te quedará fantástico este plato y resultará aún más completo.

Experimenta con diferentes hierbas aromáticas y especias para darle un toque único a este plato y también puedes cambiar el vino blanco por vino tinto o incluso un vino dulce como el Pedro Ximénez.

Consejos:

Al dorar las chuletas de cerdo al principio no te pases de cocinado para que se mantengan jugosas y no se resequen demasiado, por eso es importante hacerlo a fuego medio-alto.