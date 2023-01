España | De esta manera puedes escoger un lector de libros electrónicos

Los eBooks están de moda hace años, como una opción atractiva para aquellas personas que quieren leer pero no tienen espacio físico o presupuesto suficiente para hacerse con varios nuevos ejemplares cada semana. Siempre que pase eso lo mejor es un eReader, así que veamos cómo escoger un lector de libros electrónicos.

Estos lectores de libros electrónicos son los equipos que, precisamente, permiten leer las obras digitales. Los dispositivos están en el mercado hace tiempo y eso significa que son muchos los fabricantes y modelos disponibles, por lo que es conveniente analizar bien cuáles son nuestras necesidades a la hora de elegirlos.

Factores clave al seleccionar un lector de libros electrónicos

Como en cada categoría dentro del vasto universo tecnológico, hay ciertas cosas a saber respecto de los lectores de libros electrónicos, por lo que lo primero que debes hacer es aprender cómo son, cuáles son sus principales características, en qué se diferencian unos de otros, y qué producciones ofrecen.

Repasa el catálogo

El siguiente paso es evaluar con qué libros contarías en el eReader que te gusta ya que, a final de cuentas, importa tanto el lector como los contenidos que vas a leer. Puedes encontrar abundante información online en tal sentido.

Especificaciones técnicas

A continuación llega el turno de las prestaciones, tanto de hardware como de software, de estos lectores virtuales. Almacenamiento, memoria RAM, formatos compatibles, conectividad, visibilidad y otros son elementos que obligatoriamente tendrás que saber para asegurarte de que tu experiencia con ellos sea positiva.

Valoraciones de los usuarios

Gracias a las reseñas on línea podemos darnos una idea de lo bueno o no es ese producto que nos interesa. No dejes de buscar en portales que comercialicen los libros electrónicos que tienes en mente para descubrir qué dicen sus usuarios actuales.

Si vas a importarlos, ten cuidado

Los eReaders son equipos algo sensibles a las zonas en las que se fabrica, por lo que tal vez no es buena idea que importes uno de otra región, algo que sí podemos recomendar si se trata de móviles, tablets, incluso laptops.

Con posibilidad de devolución

Más allá de todos estos consejos, a la hora de adquirir tu lector de libros electrónicos, hazlo desde alguna tienda que permita la devolución del dispositivo en los siguientes días y, a ser posible, sin tener que pagar un coste extra. Suponiendo que estés insatisfecho con el eReader, podrás volverlo y probar con otro que se ajuste más a ti.