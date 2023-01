Globos de Oro en su edición 80 una gala consagrada a la diversidad

El mexicano Guillermo del Toro con el film ‘Pinocchio’, Santiago Mitre con ‘Argentina, 1985’ y el estadounidense Steven Spielberg con ‘The Fabelmans’ se coronaron como los grandes ganadores de la ceremonia anual número 80 de los Globo de Oro. La gala se consagró como la más diversa en la historia de los reconocidos premios de la industria cinematográfica y televisiva, con estrellas afroamericanas, asiáticas y latinas que encabezaron el evento.

Una gala cargada de reivindicación y humor ácido. Luego de dos años de críticas y boicots por acusaciones de falta de diversidad racial y corrupción, los premios Golden Globe protagonizaron la edición más diversa de su historia.

Estrellas afroamericanas, asiáticas y latinas lideraron la ceremonia número 80 de la premiación considerada la antesala de los Oscar, en medio de conmovedores discursos en los que señalaron lo complejo que ha sido para ellos abrirse camino en la competitiva industria del cine en Hollywood.

La ceremonia ofreció una lista diversa de ganadores, incluidos los actores de origen afro Quinta Brunson y Tyler James Williams de la serie ‘Abbott Elementary’ y la actriz de 26 años, Zendaya, ganadora de su primer Golden Globe por su interpretación en la segunda temporada de ‘Euforia’.

Pero a este regreso de la tradicional ceremonia, que no fue transmitida el año pasado, se llegó luego de que una investigación del diario ‘Los Angeles Times’ revelara en 2021 que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood no tenía personas de origen africano entre sus miembros, así como numerosos lapsus éticos.

Jerrod Carmichael, a native of North Carolina who was born in Winston-Salem and graduated high school in Kernersville, is the first Black person to host the #GoldenGlobes. Here is his opening monologue: pic.twitter.com/rJ0QPilFV3 — CLTure® ( culture ) (@CLTure) January 11, 2023

«Solo me piden que presente esto porque soy negro (…) No han tenido un anfitrión negro en 79 años, ¿van a despedir al primero? No puedo ser despedido”, dijo el comediante de Carolina del Norte, Jerrod Carmichel, en un aparente tono de broma, pero en el que hizo clara referencia a la polémica.

“No digo que eran una asociación racista, pero no tenían ni un solo miembro negro hasta que murió George Floyd”, agregó el presentador.

‘The Fabelmans’, la historia del origen de Spielberg que lo consagra en Hollywood

Sin duda el gran protagonista de la noche fue el director estadounidense Steven Spielberg, quien ganó en la categoría a mejor director por su íntima película ‘The Fabelmans’. El drama autobiográfico lo hizo merecedor de su octava estatuilla y lo consagró como uno de los ganadores habituales en estos premios.

«Yo creo que todo lo que he hecho hasta este punto me ha preparado para finalmente ser honesto sobre el hecho de que no es fácil ser un niño, el hecho de que todos me ven como una historia de éxito, pero nadie sabe realmente quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes como para decirles a todos quiénes somos», mencionó el director sobre la cinta que retrata con nostalgia sus primeros años de vida en su natal Ohio y que marcaron el trayecto de su exitosa carrera artística.

La cinta también ganó en la categoría de mejor película dramática. Protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, la historia revela cómo el cine se convirtió en la gran herramienta del joven para cicatrizar heridas y controlar sus miedos.

El guion hace un recorrido personal a partir de 1952, en los primeros años de su infancia y a partir de los cuales desentraña la relación que mantuvo con su caótica familia y los episodios de antisemitismo y bullying que sufrió en su juventud, entre otros.

«Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. Puse muchas cosas en mi camino, aunque la conté en partes a lo largo de mi carrera», narró el reconocido director y uno de los mayores talentos del cine.

El mexicano Guillermo del Toro y el argentino Santiago Mitre, entre los grandes triunfadores

Dos de los grandes cineastas latinoamericanos también protagonizaron la noche.

El mexicano Guillermo del Toro, que estaba nominado en tres categorías, se coronó como ganador del premio a mejor película animada, por su largometraje ‘Pinocchio’.

Este es considerado uno de los filmes más personales del cineasta que le tomó la mitad de su carrera. «Ha sido un gran año para el cine de todos los tamaños. Un año de grandes cambios, de películas ambiciosas y de películas íntimas, y por lo tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine», afirmó del Toro, que en 2018 se convirtió en el tercer director latinoamericano en conseguir el galardón de mejor director con ‘The Shape of Water’ o ‘La Forma del Agua’.

Guillermo del Toro wins the award for Best Animated Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LAs0Szn03s — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

En uno de los discursos más conmovedores de la ceremonia, el argentino Santiago Mitre recibió el galardón por mejor película extranjera con su obra ‘Argentina 1985’.

Una historia inspirada en una de las etapas más dolorosas de la historia del país y que se centra en las vivencias de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes investigaron y llevaron a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar, pese a las amenazas que recibieron.

Acompañado del protagonista de la cinta, Ricardo Darín, Mitre resaltó la importancia de seguir luchando por la democracia.

«Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando», declaró Mitre.

¡Argentina, 1985 ganó el premio a Mejor película de habla no inglesa en los @goldenglobes! La película dirigida por Santiago Mitre recibió el galardón en una de las ceremonias anuales más importantes de Hollywood. ¡Felicitaciones a todo el equipo! pic.twitter.com/EZdLeTZsY0 — INCAA (@INCAA_Argentina) January 11, 2023

Entretanto, ‘The Banshees of Inisherin’ de Martin McDonagh fue la cinta más premiada de la noche al conseguir el premio a la mejor película de comedia o musical, así como los de mejor actor de comedia o musical para Colin Farrell y mejor guion para el angloirlandés Martin McDonagh, también director.

‘Everything Everywhere All at Once’ tuvo dos premios en una noche en la que la actriz Cate Blanchett fue reconocida como la mejor actriz dramática por su role en ‘Tár’ y Austin Butler fue reconocido como mejor actor dramático, por su papel en la cinta biográfica ‘Elvis’.

Con respecto a las producciones de televisión, las series ‘Abbott Elementary’ y ‘The White Lotus’ fueron las más premiadas, al recibir tres y dos galardones respectivamente. Entre ellos mejor serie de comedia o musical y mejor miniserie.

Sin duda un regreso inédito que buscó reavivar el protagonismo de los Golden Globe en la industria cinematográfica tras una pandemia y los escándalos de los últimos años y de cara a la próxima ceremonia de los Oscar, cuyos nominados se darán a conocer el próximo 24 de enero. AFP