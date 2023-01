Globos de oro: Estos son los ganadores de los premios

A continuación la lista de los ganadores de los Globos de oro 2023.

En las categorías de cine:

Mejor película de drama: «Los Fabelman» (The Fabelmans)

«Los Fabelman» (The Fabelmans) Mejor película de comedia o musical: «Los espíritus de la isla» (The Banshees of Inisherin)

«Los espíritus de la isla» (The Banshees of Inisherin) Mejor director: Steven Spielberg – «Los Fabelman» (The Fabelmans)

Steven Spielberg – «Los Fabelman» (The Fabelmans) Mejor actriz de drama: Cate Blanchett – Tár

Cate Blanchett – Tár Mejor actor de drama: Austin Butler – Elvis

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh – «Todo en todas partes al mismo tiempo» (Everything Everywhere All At Once)Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell – «Los espíritus de la isla» (The Banshees of Inisherin)Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan – «Todo en todas partes al mismo tiempo» (Everything Everywhere All At Once)Mejor actriz de reparto: Angela Bassett – «Pantera negra: Wakanda por siempre» (Black Panther: Wakanda Forever)Mejor película de habla no inglesa: «Argentina, 1985» – ArgentinaMejor película de animación: «Pinocho» (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Mejor guion: Martin McDonagh – «Los espíritus de la isla» (The Banshees of Inisherin)Mejor banda sonora: Justin Hurwitz – BabylonMejor canción: «Naatu Naatu» – RRREn cuanto a las categorías de televisión:Mejor serie de drama: «La casa del dragon» (House of the Dragon)Mejor serie de comedia: Abbott ElementaryMejor actriz de drama: Zendaya – EuphoriaMejor actor de drama: Kevin Costner – YellowstoneMejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White – The BearMejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson – Abbot ElementaryMejor actriz de reparto: Julia Garner – OzarkMejor actor de reparto: Tyler James Williams – Abbott ElementaryMejor miniserie o película para televisión: The White LotusMejor actriz de serie limitada o película de TV: Amanda Seyfried – The DropoutMejor actor de serie limitada o película de TV: Evan Peters – «DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer» (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para TV: Jennifer Coolidge – The White Lotus.

Mejor actor de reparto de serie limitada o película de TV: Paul Walter Hauser– «Encerrado con el diablo» (Black Bird)Con información de BBC