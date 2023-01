los ganadores de la edición 80

La gala se celebró en Los Ángeles en donde destacó Argentina, 1985 como mejor película extranjera

Guillermo del Toro con Pinocchio y Santiago Mitre con Argentina, 1985 se coronaron este martes en la 80 edición de los Globos de Oro celebrada en Los Ángeles, unos premios que celebraron a la diversidad y a Steven Spielberg.

Con una gala televisada llena de estrellas de Hollywood, el Bevery Hilton de Los Ángeles presenció la edición que califican como la más diversa de los Globos de Oro desde con estrellas asiáticas, negras y latinas a la cabeza de la ceremonia, quienes durante sus discursos expresaron lo duro que había sido hacerse un espacio en la industria hollywoodense.

Todo ello después de que los premios estuvieran a punto de desaparecer, tras dos años en los que se han enfrentado a numerosas críticas y boicots, con acusaciones de corrupción y falta de diversidad racial entre sus integrantes, tema que los organizadores enfrentaron esta noche con humor y constantes burlas.

A continuación la lista completa de ganadores de los Globos de Oro:

Cine

Tony Kushner, Seth Rogen, Judd Hirsch, Gabriel LaBelle, Steven Spielberg, Michelle Williams, Paul Dano y Kristie Macosko Krieger posan con el premio a la Mejor Película | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Película Dramática:

The Fabelmans de Steven Spielberg

-Mejor Película de Comedia o Musical:

The Banshees of Inisherin de Martin MacDonagh

–Mejor Actor de Drama:

Austin Butler por Elvis

-Mejor Actriz de Drama:

Cate Blanchet por Tár

-Mejor Actor de Comedia o Musical:

Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Colin Farrell y Martin McDonagh posan con el premio a la Mejor Película – Musical/Comedia en la sala de prensa durante la 80 ceremonia anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Actriz de Comedia o Musical:

Michelle Yeoh por Everything everywhere all at once

-Mejor Actor Secundario:

Ke Huy Quan por Everything everywhere all at once

-Mejor Actriz Secundaria:

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

-Mejor Director:

Steven Spielberg por The Fabelmans

-Mejor Guion:

Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin

-Mejor Banda Sonora Original:

Justin Hurwitz por Babylon

–Mejor Canción Original:

“Naatu Naatu” por RRR

Guillermo del Toro (L) y Mark Gustafson (R) posan con el premio a Mejor Película Animada | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Película Animada:

Pinocchio de Guillermo del Toro

-Mejor Película Extranjera:

Argentina, 1985 (Argentina)

Televisión

Tyler James Williams, Chris Perfetti, Janelle James, Quinta Brunson, Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph y William Stanford Davis posan con el premio a la Mejor Serie de Comedia o Musical | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Drama:

House of the Dragon

-Mejor Serie de Comedia o Musical:

Abbott Elementary

-Mejor Miniserie:

The White Lotus

-Mejor Actor de Serie Dramática:

Kevin Costner por Yellowstone

-Mejor Actriz de Serie Dramática:

Zendaya por Euphoria

Jeremy Allen White posa con el premio al Mejor Actor en Mejor Actor de Comedia o Musical | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Actriz de Comedia o Musical:

Quinta Brunson por Abbott Elementary

-Mejor Actor de Comedia o Musical:

Jeremy Allen White por The Bear

-Mejor Actor Secundario de Serie Televisiva:

Tyler James Williams por Abbott Elementary

-Mejor Actriz Secundaria de Serie Televisiva:

Julia Garner por Ozark

-Mejor Actriz de Miniserie:

Amanda Seyfried por The Dropout

US actor Eddie Murphy posa con el Premio Cecil B. DeMille | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

-Mejor Actor de Miniserie:

Evan Peters por Monster: The Jeffrey Dahmer Story

-Mejor Actor Secundario de Miniserie:

Paul Walter Hauser por Black Bird

-Mejor Actriz Secundaria de Miniserie:

Jennifer Coolidge por The White Lotus

-Premio Cecil B. DeMille:

Eddie Murphy

