Perú | Gobierno coordinará con el MEF aumento de pensiones

Ministro de Trabajo confirma que ya analiza tema de pensiones con el MEF

El ministro de Trabajo, Eduardo García, dijo que se coordinará con el portafolio del MEF hacer efectivo el incremento de las pensiones de la ONP.

“Un grupo importante son ciertamente los más de medio millón de pensionistas de la 19990 que tienen una pensión muy reducida, S/500 no te permite tener una vida digna si es que no cuentas con una red de apoyo familiar que te puede ayudar a solventar tu subsistencia. Esto se está discutiendo muy incipientemente con el ministro de Economía, no se ha tocado todavía institucionalmente con el gabinete.

Indicó que “ya hay una propuesta, no es una que estemos lanzando de manera formal, es una propuesta para empezar a hacer un cálculo y determinar alguna suma que pueda ser importante”.

Refirió que el incremento “en el mediano plazo podría ser viable, pero todavía tenemos que tener las discusiones con el ministro de Economía, no podría dar una fecha cierta en este momento”.

Pero aclaró que “sí es una prioridad de la gestión poder incrementar las pensiones de la ONP”.

Sobre el seguro de desempleo, dijo que la OIT ha apoyado al Ministerio de Trabajo. “Es muy importante que el Perú cuente con un seguro de desempleo. Ya con la OIT se avanzó e incluso se han hecho estudios actuariales para demostrar la viabilidad financiera de este seguro que vendría acompañado de políticas activas de empleo, inclusión en una bolsa de trabajo, acompañamiento, capacitaciones”, dijo.

“Es una propuesta muy interesante la que se viene trabajando y lo que tocaría es poder reactivar el diálogo con los actores sociales para poder ya ultimar cómo se podría viabilizar este sistema de protección”, añadió.

El Banco de la Nación (BN) informa que desde hoy lunes 9 de enero se iniciará el pago de pensiones a los jubilados de la Ley 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El abono en sus cuentas bancarias BN se realizará de manera escalonada según el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Letras A – C: día lunes 9 de enero

Letras D – L: día martes 10 de enero

Letras M – Q: día miércoles 11 de enero

Letras R – Z: día jueves 12 de enero

El BN recomienda utilizar los más de 1000 cajeros automáticos y más de 14000 agentes MultiRed, distribuidos en todo el país, para el cobro de las pensiones, y así evitar acercarse a las ventanillas del banco. También, recuerda proteger la clave secreta de la tarjeta de débito que es de uso personal. El pago a domicilio se realizará del 14 al 23 de enero.