Sala de rehabilitación integral de Los Cocos cancela terapias a pacientes por falta de electricidad

Pacientes afectados hicieron el llamado al ente competente y autoridades municipales para que den pronta solución a esta situación que afecta a los neoespartanos que requieren rehabilitar y recobrar la movilidad de alguna parte de su cuerpo.Martha León10 Ene, 2023 | Instalaciones de la Sala de Rehabilitación Integral Hugo Chávez Frías en el sector Los Cocos se encuentra sin energía eléctrica, desde el lunes 9 de enero, lo que no permite la realización de las terapias a los pacientes que acuden a rehabilitarse.Este lugar de recuperación a la que acuden los insulares por servicios como los que ofrece en rehabilitación, terapia de lenguaje, traumatología, podología (uñas encarnadas o enfermedad de los pies), no puede funcionar y garantizar los servicios, sin la energía eléctrica.Situación que según se pudo conocer al parecer es un problema de cablería, y muchos de los pacientes que acuden a la unidad de rehabilitación, no se les ha podido ofrecer las terapias por la falta de electricidad.ReporteAsimismo personal de la Sala de Rehabilitación mencionaron que la problemática presente, fue reportada a Corpoelec el mismo lunes. Este ente es el encargado de garantizar el suministro a unidades de salud de la región, sin embargo este martes continuaba igual sin el suministro.Por lo tanto los pacientes afectados hicieron el llamado al ente competente, y autoridades municipales para que den pronta solución a esta situación que afecta a los neoespartanos en general, requiriendo rehabilitación y el recobrar la movilidad de alguna parte de su cuerpo.