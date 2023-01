SERVICIOSTemporadistas consideran que alumbrado público en Margarita es deficiente

El estado Nueva Esparta vive una de sus mejores temporadas en mucho tiempo, pero ¿cómo evalúan actualmente los turistas a la isla de Margarita?

Las bellezas naturales de la Perla del Caribe siguen siendo su mayor atractivo, aunque aseguran que hay cosas por mejorar.Turistas en la isla de MargaritaTuristas en la isla de MargaritaGabriela Capella, venezolana residenciada en Inglaterra, visitó Margarita luego de siete años. A su juicio, los precios en la isla son muy elevados para el ingreso venezolano.«Los precios son absolutamente internacionales, donde me he movido. Una empanada cuesta un dólar. Esta dolarización es la forma del venezolano de echar pa’ lante».Asimismo, Luisa Rodríguez, de Caracas, dijo que la isla está más bella y vibrante que nunca. Hay muchos negocios y la gente está deseosa de dar un buen servicio.«Los precios están adaptados a la realidad del país, ni más altos, ni más caros, a la realidad del país. Es muy loco que tengas que pagar en dólares y no en bolívares».Acotó que es necesario mejorar el alumbrado público en toda la isla de Margarita, porque da angustia ver los cables por el piso.«El estado del sistema eléctrico está por el piso y no se ajusta a la realidad que vive la Isla. Yo llamaría al director de Corpoelec y le pediría mejorar eso».Por su parte, Ricardo, de San Cristóbal, dijo que la isla está volviendo a ser lo que era antes. Concuerda que el alumbrado público es una falla en la entidad.¿Cuánto cuesta viajar a la isla de Margarita?«Mejoraría el tema de iluminación de las calles, sobre todo la avenida a Playa Guacuco es bastante oscura. También el transporte público, ya que el alquiler de carros es bastante costoso y eso limita la visita a Margarita».Con respecto al precio de la comida, el turista tachirense dijo que los costos son bastante similares a los de tierra firme.Lorena Medina, de Caracas, considera que la isla está preciosa y va por buen camino. Observó las playas limpias, las calles más cuidadas y salvavidas en los balnearios.Cree que el turismo se debe fomentar un poco más, y siente que los precios se adaptan a todos los gustos y presupuestos.Jorge Arteaga, de Ciudad Guayana, comentó que en tres días ha gastado 300 dólares, pero supone que los precios están más altos por la temporada.Recomienda mejorar los puntos de información en la isla de Margarita, ya que no hay nadie que oriente sobre playas, restaurantes, parques y centros comerciales en la Isla