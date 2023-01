Video de Amanda Dudamel fue sacado de contexto para perjudicarla

Por las redes sociales empezó circular un video de la Miss Universo Venezuela, Amanda Dudamel, en donde supuestamente estaba atacando a sus compañeras del certamen. A pesar de esto, se confirmó que el vídeo fue sacado de contexto por cuentas provenientes de Colombia y República Dominicana, que querían hacer quedar mal a la representante de dicho país.La joven de 23 años, Amanda Dudamel, por su belleza es la favorita para llevarse la corona de la Miss Universo. La venezolana es dueña de un currículum envidiable, el cual le hizo ganarse una gran popularidad por su impecable proyección y contenido para representar muy bien a su país.Algunas de sus virtudes que bien la describen son: Modelo, deportista, diseñadora de modas, políglota, filántropa y costurera. A pesar de estas increíbles méritos, en redes sociales se empezó a divulgar un vídeo en dónde supuestamente estaba atacando a sus compañeras, el cual en realidad aseguran que fue sacado de contexto.El hecho concreto se da en un video, el cual fue publicado por la propia participante de Miss Universo, en su cuenta de Instagram, en el que se la ve realizando una broma a su compañera, y representante de España, reclamándole por sacarse fotos con otras chicas y no con ella.

El verdadero vídeo en dónde se confirma que Miss Venezuela no estaba atacando a sus compañeras de Miss Universo 2022; fué sacado de contexto pic.twitter.com/vlfWlP9Ylf — Music Mundial Multimedia (@mult_mundial) January 10, 2023

Lo cierto es que en el video, se ve como en realidad cortaron solo una parte del video, en que Amanda le dijo en modo de broma a su compañera que no mostraba en la cámara a algunas personas que no eran muy simpáticas.Por tan motivo, el origen del video sacado de contexto por personas mal intencionadas, dio lugar a las fuertes críticas hacia la venezolana.Sin embargo, esto no fue impedimento para que Amanda Dudamel siga consolidada como una de las favoritas del certamen, en la que muchos aficionados aseguran que podría ser la ganadora de la Miss Universo.Con información de vocescriticas.com