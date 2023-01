▷ Torino Economics: Venezuela podría regresar a un nuevo ciclo de hiperinflación #11Ene

Venezuela continúa registrando una persistente y elevada inflación, lo que lleva a no descartar del todo el regreso de un nuevo episodio de hiperinflación, de acuerdo con la información dada a conocer por Torino Economics, unidad de análisis económico de Torino Capital, LLC.

En tal sentido, observan que tanto la liquidez monetaria M2, como el tipo de cambio y la inflación mantuvieron un ritmo de crecimiento superior al desempeño de la bolsa de valores de Caracas (IBC).

Ello implica que esta opción de inversión se ha rezagado en los últimos meses como refugio para proteger el poder de compra de la moneda local.

Otros economistas de reconocida solvencia y trayectoria, como Ángel Alvarado, José Guerra, Asdrúbal Oliveros, en función del comportamiento de los precios en los últimos meses, han alertado que no es descartable, si no se comienzan a aplicar los correctivos, Venezuela podría recaer en un nuevo proceso de hiperinflación, que nos afecta a todos.