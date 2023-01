Lorena Herrera relató su terrible encuentro con Gloria Trevi y su esposo: ‘Son depravados’

Gloria Trevi fue acusada de abuso sexual y varios personajes de la industria salieron a revelar incómodos encuentros con el esposo de la cantante quien podría estar implicado en lo que muchos llaman el clan Trevi-Andrade. Lorena Herrera ofreció declaraciones al canal de YouTube La última y nos vamos, en donde recordó lo que sucedió cuando tenía 18 años.

“(A Gloria Trevi) la conocí en un restaurante; se acercó y me dijo que venía con una persona, con un gran productor y que me acababa de ver”, inició el relato de la artista. “Yo estaba, justamente, empezando, ni siquiera había hecho una película, era cero famosa. Que me había visto el productor este (Sergio Andrade) y que reunía todas las cualidades para lo que él estaba buscando en ese momento y era lo que yo buscaba, porque estaba estudiando en la escuela de Silvia Derbez y yo lo que quería era ser actriz, pero no sabía a dónde iba”, continúo.

Lorena Herrera contó que posteriormente la llamaron para ofrecerle realizar un casting con Andrade, en el que le comentaron que debía actuar de varias maneras y luego tenía que verla sin ropa. “Me vuelven a llamar, le di mi teléfono, me llaman y me dicen que me iba a hacer un casting él, pero que en el casting me iban a poner a actuar de muchas cosas, cantar, bailar y todo eso. Pero me dicen: ‘Al final te tiene que ver sin ropa’. Ahí brinqué y dije: ‘¿Cómo pero por qué me tiene que ver sin ropa?’. Es que así son los castings, me terapeó. En ese entonces me veía en Estados Unidos, haciendo películas en inglés”, expresó Herrera.

Cuando asistió al casting, a un “hotel horrendo”, Lorena vio cosas que no le agradaron, pero asistió acompañada de su hermano y otro amigo para que la cuidaran. “Hice el casting y al final me pidió que me desnudara”. “(Sergio Andrade) me puso a actuar de diferentes cosas, él estaba muy contento, me dijo: ‘Ve a platicar con Gloria’. Voy a platicar con Gloria y me dice: ‘Ahora es cuando te tienes que quitar la ropa’ y le dije: ‘No, no me la voy a quitar’ y me dice: ‘Es que tú me prometiste’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije como: ‘Bueno, no pasa nada’ era medio salvaje yo y dije: ‘Si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeo’ y sabía que estaba mi hermano afuera”.

A Lorena Herrera la contactaron nuevamente para que firmara un contrato, pero otras personas la hicieron alejarse de Gloria Trevi y Sergio Andrade. «Ya después conozco a Jaime Moreno, y Blanca Estela Limón empezó a ser mi representante, les cuento toda la historia y los dos me dijeron lo mismo: ‘Él es un enfermo voyerista, perverso que le gusta ver a las mujeres desnudas’ y dije: ‘No’, después cuando me llamaron dije no iba a firmar ningún contrato».

