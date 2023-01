New York permitió conocer realmente las mieles del éxito en el mundo de la música: Joseph James

Hoy en día conocemos sus letras y su flow, pero ahora conoceremos un poquito más de quién es Joseph James, un hombre cuyo sueño nunca fue postergado y gracias a su disciplina y constancia, hoy es un Productor musical que decidió abrir camino a los nuevos talentos que no son escuchados.

Joseph James, nació en Colombia pero parte de su vida estuvo en Venezuela, estado Aragua y desde muy joven supo cuál era su note: La música. Su compenetración con ella es tal, que si le preguntas ¿qué significa para ti la música?, responde: no tengo pasión por la música, sino amor por ella.

James comenzó a componer su propia música desde muy joven. “Tenía cuadernos llenos de canciones, alguno de esos escritos me sorprenden, porque apenas tenía 7 , 8 año, y a esa edad tenía claridad para hacer rimas que estaban de acuerdo con lo que sonaba en la radio; y si hablamos de las coreografías, ni se diga, esas dos cosas se llevaban parte de mi día a día. De hecho, hasta el sol de hoy, me comunico con amigos que hacíamos performance, por ejemplo, de Trhriller de Michael Jackson”. Nos contrataban hacer bailes temáticos, y nos aplicábamos. Son buenos recuerdos”, comentó.

Inicio de su carrera musical

A la edad de 13 años empezó a formar parte de quintetos y de dúos, pero no fue hasta la edad 18 hasta los 23 en el que fue parte de “Killer y Bazari”, en donde tuvo notoriedad y se presentaron en canales Nacionales como Venevisión, Televen, Rctv, y en ese período, obtuvo la oportunidad de tocar tierras colombianas en el 2016; sin embargo, éste amante de la música, incursionó más temprano, exactamente en el 2011 en otras facetas de la música, mientras tenía tiempo de descanso, es decir, “las vacaciones que me correspondían por las presentaciones me reunía con los compositores, arreglistas, y estaba en las computadoras aprendiendo a trabajar las pistas, porque creo firmemente que debemos ser artistas integrales. Yo respeto a cada quien y los aplaudo de pie, pero nosotros que hacemos música, deberíamos tener esa cultura de poder ahondar un poco más allá, de probar, tal vez ese granito que estamos aportando, terina siendo ese toque que le falta; es por eso que en ocasiones entre nosotros mismos nos hablamos y pedimos consejos, somos hermanos de la música, yo no creo en la competencia, cada quien tiene su público, entonces no veo el ¿por qué no ayudarnos unos a otros?

Joseph James Presenta

Pero eso no es todo. Éste colombiano conoce perfectamente que significa iniciar desde 0 y sin ayuda; es por ello que creo la empresa “Joseph James Presenta” (@Josephjamespresenta), con la finalizada de tenderle la mano a promesas musicales de todos los géneros; es por ello que empezó a reclutar desde el año 2020 hasta la fecha a artistas emergentes para brindarle una mano amiga y guiarlos para que no comentan los errores los cuales el ya pasó.

“En la actualidad apoyo y trabajo con talentos como “The Drunk”, “Kryos, “Ysak” y también con “Kaylen Diaz” y “Carlos Armas”, estos dos últimos artistas que ya se encuentran en mayores escalafones y sus nombres empiezan a ser fuertemente sonados en Venezuela y Colombia.

De igual forma informó James (@JosephJamesMusica), que con respecto a Carlos Armas “que continuaremos trabajando ya tuvimos un descanso y ahora venimos con fuerza, pero con Dios por delante, vienen cosas buenas y por supuesto iniciaremos en Aragua, nuestra tierra, y de allí, saldremos de gira por Latinoamérica, y así iré haciendo con cada uno de los muchachos que estoy apadrinando

Por último éste productor y compositor musical del género urbano que ha realizado trabajos con Luny Tunes, aconsejó a todos los jóvenes que desean incursionar en el mundo del arte y del espectáculo que existen momentos en el que hay que tomar decisiones más arriesgadas, y mi norte siempre fue Nueva York, ciudad en la que en la actualidad resido y en donde mi amor por la música se consolidó.

“Trabajar y vivir de la música, para mí es un sueño hecho realidad. Mi mundo siempre gira en torno a compases, melodías y composiciones; y sinceramente de allí no quiero salir”, dice el cantautor Joseph James.