Sidoristas detenidos tras días de protestas en Bolívar

Los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) informaron, el cuarto día de protesta continua, que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y otros efectivos de seguridad del estado detuvieron, al menos, doce sidoristas.

“Cuando ellos salían a buscar alimentos e hidratación para los compañeros, los detenían. No sabemos dónde están”, expresó uno de los trabajadores que continúa en la autopista que conecta Puerto Ordaz con Ciudad Bolívar.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los doce trabajadores que fueron presuntamente apresados por los diferentes cuerpos de seguridad.

De manera extraoficial, algunos empleados informaron que los sidoristas se encuentran retenidos en el Club Caronoco. Este es un centro recreacional que tiene la empresa Ferrominera Orinoco, pero que, según detallan los empleados, funciona como una especie de centro de retención de las fuerzas del orden venezolano.

Los nombres que hasta el momento fueron confirmados por los protestantes son: Remy Ramos, Fray Toledo, Avilio Manrique, Juan Carlos Arias, Over Ramos, Juan Mendoza, Nery González (ya fue liberada), David Torres, Luis Coros, Ronald Hernández, Dennis Torres, Luis Santoyo.

Debido a esta situación, los sidoristas exigen la liberación de sus compañeros para iniciar un proceso de diálogo.

Militarización por protestas de los sidoristas

Las adyacencias del lugar de protesta se encuentran totalmente militarizadas.

El acceso al lugar está restringido para los vehículos particulares, lo que imposibilita que los sidoristas reciban algún tipo de alimentos e hidrataciones.

El equipo de Todos Ahora constató que para llegar al lugar hay que cruzar, al menos, cinco alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Bolívar.

Una ciudad sitiada

Ciudad Guayana lleva dos días seguidos sin suministro de combustible. Las gandolas de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se encuentran del otro lado de la protesta.

Los sidoristas informaron que es el Gobierno estadal el que está impidiendo el paso de las gandolas.

“Nosotros no tenemos el paso trancado. Es la Guardia Nacional que no deja pasar a nadie. Anoche fuimos a hablar con las gandolas de Pdvsa para que pasaran, pero ellos nos dijeron que tienen orden de no pasar”, expresó uno de los sidoristas.

Además del nulo acceso al combustible, que persiste en la ciudad desde mucho antes que los sidoristas comenzaran la protesta, el servicio de gas y aseo urbano también manifestó su imposibilidad de trabajar.

Los obreros van rumbo a los cinco días de protesta continua. Duermen en los autobuses que están en la autopista o en el asfaltado. Sin embargo, manifestaron que continuarán en el lugar hasta que la gobernación se apersone en el lugar de protesta.

Además de esto, los funcionarios de seguridad han prohibido el acceso a la prensa para que puedan conocer lo que sucede con los trabajadores de la empresa estatal.