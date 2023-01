Colombia “El presidente está plenamente facultado para suspender órdenes de captura»: Gobierno responde a Fiscalía

El ministro del interior, Alfonso Prada, se pronunció sobre la respuesta negativa que emitió la Fiscalía por la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra los 16 jefes paramilitares pertenecientes al “Clan del Golfo” y “Los Pachenca” que han sido designados para los acercamientos exploratorios de paz en Colombia

A pesar de que la Fiscalía reitero que no procede la suspensión de capturas contra estas organizaciones de crimen organizado debido a que no tienen un estatus político y no existe un marco normativo que aclare una ruta de sometimiento, el ministro Prada dijo que la ley 2272 facultó al presidente para solicitar la suspensión de dichas órdenes de captura.

«La ley 2272 del 2022 que aprobó el Congreso, facultó al Presidente de la República para avanzar en los diálogos de paz con organizaciones de estatus político y estructuras del alto impacto que se mueven en la economía ilegal». Ministro @alfonsoprada.

En ese sentido, el ministro reiteró que: “El presidente está plenamente facultado y de lo que se trata es explicarle a la Fiscalía el contexto en el que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones que no se reconocen estatus político, sino son estructuras armadas de crimen con las que esperamos una solución”.

Más noticias de Política.